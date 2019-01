Manchester City podejmuje Liverpool FC w hicie 21. kolejki Premier League. Dołącz do relacji i śledź przebieg spotkania z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Solskjaer o Rashfordzie: Będzie jednym z najlepszych. Wideo © 2019 Associated Press

Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Na ten mecz czekała nie tylko cała piłkarska Anglia. Niepokonany dotychczas w lidze Liverpool wybrał się do Manchesteru, by tam zmierzyć się z obecnymi mistrzami Anglii. Choć trenerzy obu drużyn tonowali nastroje, mecz ten ma gigantyczne znaczenie dla układu tabeli. "The Reds" mają obecnie siedem punktów przewagi nad City, więc ewentualna wygrana mocno przybliży ich do mistrzostwa. "Oczko" więcej od piłkarzy Guardioli ma drużyna Tottenhamu.

Obie ekipy zameldowały się na boisku w niemal najmocniejszych składach. Na ławce rezerwowych gospodarzy znalazł się Kevin de Bruyne, leczący ostatnio kontuzję.

Znacznie lepiej spotkanie rozpoczęli piłkarze Guardioli. Przez pierwsze minuty niemal nie opuszczali połowy Liverpoolu. Groźną akcję przeprowadził zwłaszcza Leroy Sane, ale jego mocne wgranie piłki w pole karne przechwycił Alisson.

LFC odpowiedział dopiero w 9. minucie, ale czujny w bramce City był Ederson. Goście zaatakowali lewą stroną, a po dośrodkowaniu i rykoszecie w polu karnym piłkę złapał bramkarz.

Niebywałe szczęście miał Manchester City w 18. minucie! Liverpool długo rozgrywał piłkę, gdy nagle przyspieszył i kilkoma podaniami znalazł się w polu karnym rywala. Mohamed Salah prostopadle zagrał do Sadio Mane, który miał przed sobą jedynie bramkarza. Napastnik uderzył płasko obok bramkarza, ale trafił w słupek! Piłkę z całej siły chciał wybić John Stones, lecz trafił prosto w Edersona! Piłka po rykoszecie zmierzała do bramki, jednak Stones w ostatniej sekundzie wybił ją z linii bramkowej. Technologia "goal-line" pokazała, że zabrakło dosłownie kilku milimetrów, by całym obwodem piłka przekroczyła linię bramkową.



Po chwili szarżę Sergio Aguero brutalnym wślizgiem powstrzymał Dejan Lovren, za co obejrzał żółtą kartkę. Od tamtej pory znów inicjatywa leżała po stronie City. W niezłej sytuacji znalazł się David Silva. Oddał strzał z siedmiu metrów, lecz piłce na drodze stanął niezawodny Virgil van Dijk.

Jeszcze ostrzej niż Lovren Aguero, Salaha zaatakował Vincent Kompany. Na szczęście dla stopera City sędzia również ograniczył się do żółtej kartki, bowiem miał podstawy do wyrzucenia go z boiska.

W 40. na prowadzenie wyszedł Manchester City! Z lewej strony dośrodkował Bernardo Silva, a Lovrena w polu karnym uprzedził przytomnie Aguero. Argentyńczyk miał bardzo ostry kąt, ale z pięciu metrów zdołał mocnym strzałem zmieścić piłkę między rękami bramkarza a poprzeczką bramki!







Manchester City - Liverpool FC 1-0 (1-0) - przerwa



Bramka: 1-0 Aguero (40.)



Manchester City: Ederson - Danilo, John Stones, Vincent Kompany, Aymeric Laporte - Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva - Leroy Sane, Sergio Aguero, Raheem Sterling.



Liverpool FC: Alisson - Trener Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Andrew Robertson - Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, James Milner - Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane.



Zdjęcie Mohamed Salah / AFP

WG