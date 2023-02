We wczorajszym, wyczekiwanym hicie Premier League, Manchester City pokonał 3:1 Arsenal w starciu na Emirates Stadium i wysunął się na prowadzenie w ligowej tabeli. "Obywatele" od lat stanowią twardy orzech do zgryzienia dla "Kanonierów", a za sprawą wczorajszego zwycięstwa przedłużyli imponującą serię, jednocześnie nawiązując do przełomowego dla siebie sezonu.