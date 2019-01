Trener broniącego tytułu Manchesteru City Pep Guardiola powiedział, że jest zachwycony postawą swojego zespołu w tym sezonie, choć jego piłkarze tracą do Liverpoolu, który podejmą w czwartek, siedem punktów.

- Jestem zachwycony. Zdobyliśmy dużo punktów, choć jeden zespół jest od nas lepszy. Liverpool jest teraz w szczytowej formie i powtórzę to, co powiedziałem na poprzedniej konferencji prasowej: to obecnie najlepszy zespół w Europie - powiedział Guardiola na środowej konferencji poprzedzającej czwartkowe spotkanie Manchester City - Liverpool w 21. kolejce angielskiej ligi.

Liverpool ma 54 punkty i o siedem wyprzedza zajmujących trzecie miejsce w tabeli broniących tytułu "The Citizens". Do końca rozgrywek pozostało jeszcze 18 kolejek, ale wygrana lidera w Manchesterze dałaby mu komfort psychiczny i dość duży margines błędu.

- Trzeba pogratulować naszym najbliższym rywalom tego, co do tej pory osiągnęli. Jednak zdaję sobie sprawę z tego, co się dzieje, kiedy zdobywa się tytuł z dorobkiem stu punktów. Trudno do tego wrócić i właśnie my się z tym zmagamy - przyznał hiszpański szkoleniowiec.

"The Reds" pozostają w Premier League jako jedyni niepokonani w tym sezonie.

- Wyniki i umiejętności budują pewność siebie, a my mamy obie te rzeczy. Moi zawodnicy mają wysokie umiejętności. Tak długo jak będziemy mieszać nasz potencjał z nastawieniem, będzie wysoka jakość. Kiedy dotarliśmy do finału Ligi Mistrzów, pozbyliśmy się ciężaru - powiedział z kolei trener Liverpoolu Juergen Klopp.

Niemiecki szkoleniowiec podkreślił, że jego podopieczni muszą zagrać z mistrzem kraju, tak jak z innymi rywalami.

- Musimy być odważni i głodni sukcesu, tak samo jak w innych meczach. Oczywiście to będzie bardzo trudny mecz, bo to świetny zespół z doskonałym szkoleniowcem. W mojej opinii tworzą najlepszą drużynę na świecie. Punkty mogą się zmieniać, ale nie usposobienie - komplementował rywali Klopp.

Początek meczu Manchester City - Liverpool w czwartek o godz. 21.00.

