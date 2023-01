W czwartkowym hicie Premier League, Manchester City przyjechał na Stamford Bridge, by zmierzyć się z Chelsea. Obu zespołom na chwilę obecną przyświecają co prawda zupełnie inne cele, aczkolwiek zarówno "Obywatele" jak i "The Blues" nie mogli być zadowoleni z wyników osiągniętych w poprzedniej kolejce.