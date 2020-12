Dwaj piłkarze Manchestru City napastnik Gabriel Jesus i obrońca Kyle Walker są zakażeni koronawirusem - poinformował klub. Pozytywne testy na obecność Covid-19 ma także dwóch innych członków ekipy, ale nie są to gracze.

"Cztery osoby zostaną umieszczone w izolacji, zgodnie z protokołem kwarantanny wprowadzonym przez Premier League i rząd brytyjski" - napisał w oświadczeniu klub, życząc im "szybkiego powrotu do zdrowia".

Zawodnicy pozostaną w izolacji co najmniej dziesięć dni, co oznacza, że nie wystąpią w trzech najbliższych meczach ligowych - 26 grudnia z Newcastle, 28 grudnia z Evertonem i 3 stycznia z Chelsea. Być może będą gotowi do gry 6 stycznia w półfinale Pucharu Ligi z Manchesterem United.

