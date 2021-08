Manchester City nie musi się przejmować kwestią finansowania transferów - kasa klubowa jest na tyle dobrze zaopatrzona, że "Obywatele" są zdecydowani pobić w ciągu jednego lata aż dwukrotnie rekord transferowy wewnątrz Premier League.

Manchester City podbija stawkę za Kane'a

Nie tak dawno City zapłaciło Aston Villi 100 mln funtów za kapitana ekipy z Birmingham, Jacka Grealisha i za podobną kwotę próbowało zakontraktować Kane'a. Prezes Tottenhamu, Daniel Levy, pozostaje jednak niewzruszony, nie chcąc pozbywać się kluczowej postaci swojego klubu, która ma w dodatku kontrakt ważny jeszcze przez trzy lata.

Według "The Guardian" Manchester City ma zamiar podbić stawkę do zawrotnych 127 mln funtów, jeśli tylko "Spurs" dadzą im sygnał, że są otwarci na dalsze negocjacje. Zdaniem brytyjskiego dziennika taka kwota powinna już dużo bardziej kusić Levy'ego.



Harry Kane chce zmienić barwy klubowe

Nie jest też tajemnicą, że sam Kane ma wielką ochotę na zmianę otoczenia. Zawodnik chciałby zacząć wygrywać trofea i jest to aspekt, który może mu zagwarantować City. Kilkanaście dni temu napastnik wywołał sporą burzę nie pojawiając się na treningu ekipy z Londynu - miał to być wyraz jego buntu wobec blokowania transferu przez klub.



Gdyby Harry Kane został nowym zawodnikiem klubu z Manchesteru, to na Etihad z uwagą wysłuchaliby ofert transferowych za Gabriela Jesusa. Jeśli rozmowy ze "Spurs" spalą jednak na panewce, to Brazylijczyk zostanie w klubie, gdyż nie będzie dla niego sensownego zastępstwa.

Zdjęcie Harry Kane być może niebawem zamieni białą koszulkę na błękitną / DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/East News / East News

