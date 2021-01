Manchester City pokonał 1-0 Brighton & Hove Albion w 18. kolejce Premier League i zbliżył się do lidera tabeli United na cztery punkty. Drużyna Pepa Guardioli mogła wygrać wyżej, ale w końcowych minutach rzutu karnego nie wykorzystał Raheem Sterling.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Anglii. Manchester City – Birmingham City 3-0 – skrót (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Reklama

Jakub Moder dotarł już do Anglii i trenuje z zespołem Brighton, ale trener gości uznał, że jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie, by włączyć reprezentanta Polski do kadry meczowej. Zwłaszcza, że dzisiejszy rywal był naprawdę z górnej półki.

"Obywatele" od początku spotkania mieli sporą przewagę. W dobrej sytuacji znalazł się m.in. Kevin De Bruyne, później gracze City nie wykorzystali pośredniego rzutu wolnego z pola karnego rywala.



W końcu, tuż przed przerwą, wynik spotkania otworzył Phil Foden. Młody zawodnik dostał dobre podanie od De Bruyne, minął obrońcę i z 16 m uderzył w kierunku bliższego słupka.

Po zmianie stron bliski zdobycia pięknej bramki był Bernardo Silva. Portugalczyk przejął piłkę po uderzeniu Ilkaya Guendogana, efektownie założył "siatkę" obrońcy i uderzył mocno - prosto w spojenie słupka z poprzeczką.



W doliczonym czasie gry wynik podwyższyć mógł jeszcze Raheem Sterling, ale nie wykorzystał rzutu karnego.



Ten wynik sprawił, że Manchester City jest na trzecim miejscu w tabeli z czterema punktami straty do liderującego Manchesteru United. Piłkarze Pepa Guardioli mają do rozegrania jeszcze zaległy mecz.



Manchester City - Brighton & Hove Albion 1-0 (1-0)



Bramka: 1-0 Foden (44.).



Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

18. kolejka Anglia - Premier League

2021-01-13 19:00 | Stadion: Etihad Stadium | Arbiter: Darren England STATYSTYKI Manchester City Brighton & Hove Albion FC 1 0 Posiadanie piłki 65,1% 34,9% Strzały 12 4 Strzały na bramkę 7 1 Rzuty rożne 8 4 Faule 4 12 Spalone 2 2

1 0 Manchester City Brighton & Hove Albion FC Sanchez Webster Burn Dunk Pröpper Veltman Tau Trossard Bernardo White Mac Allister Moraes Cancelo Stones Dias Zinchenko De Bruyne Gündoğan Rodri Mahrez Silva Foden SKŁADY Manchester City Brighton & Hove Albion FC . Ederson Robert Lynch Sanchez Joao Cancelo 77′ 77′ Adam Webster John Stones Dan Burn Ruben Santos Lewis Dunk Ołeksandr Zinczenko 68′ 68′ Davy Pröpper Kevin De Bruyne 62′ 62′ Joël Veltman Ilkay Guendogan 68′ 68′ Percy Muzi Tau Rodrigo Hernández Cascante 86′ 86′ Leandro Trossard 67′ 67′ Riyad Mahrez Bernardo Fernandes da Silva Junior Bernardo Silva Ben White 44′ 44′ 82′ 82′ Philip Foden Alexis Mac Allister REZERWOWI Zack Steffen Christian Walton Taylor Harwood-Bellis Pascal Groß Luke Mbete-Tatu Teddy Jenks Benjamin Mendy 86′ 86′ Reda Jousef Khadra Kyle Walker 68′ 68′ Solomon March . Fernandinho Max Harrison Sanders 67′ 67′ Gabriel Jesus 68′ 68′ Neal Maupay 82′ 82′ 90′ (k.) 90′ (k.) Raheem Sterling Andi Avdi Zeqiri Ferran Torres García Jensen Weir

Zdjęcie Phil Foden cieszy się ze strzelonego gola / Clive Brunskill / PAP/EPA

WG