Około pół roku potrwa przerwa Aymerica Laporte od gry w piłkę - poinformował trener Manchesteru City Pep Guardiola. Obrońca nabawił się urazu w trakcie ligowego meczu z Brighton & Hove Albion.

Przerwa reprezentacyjna już za nami i już w sobotę do gry wraca Premier League. Piąta kolejka rozpocznie się o godzinie 13.30 od starcia liderującego Liverpoolu FC z Newcastle United, a wicelider Manchester City zagra o 18.30 na wyjeździe z Norwich City.

Trener "Obywateli" Pep Guardiola nie będzie mógł skorzystać z kilku zawodników. Poważnej kontuzji w ostatnim spotkaniu z Brighton & Hove Albion nabawił się obrońca Aymeric Laporte.

- Jego przerwa potrwa przynajmniej do przyszłego roku, do stycznia lub lutego. Około 5-6 miesięcy - powiedział na konferencji prasowej szkoleniowiec Man City. Kontuzja Laporte'a jest wyjątkowo pechowa, bo zawodnik był ostatnio powołany do kadry Didiera Deschampsa - czego wcześniej sam się wręcz domagał - i miał realne szanse, aby powalczyć o miejsce na środku obrony.



Tyle samo ma potrwać przerwa Leroya Sane, który w meczu o Superpuchar Anglii zerwał więzadła krzyżowe.

- Dołączy do nas przed końcem sezonu. Również powinien być gotów na styczeń lub luty - zapewnił Guardiola.



Trener mistrza Anglii poinformował także, że do treningów wrócił inny kontuzjowany piłkarz, Benjamin Mendy.

Man City po czterech kolejkach ma na koncie 10 punktów i w lidze ustępuje jedynie Liverpoolowi. "The Reds" wygrali dotychczas wszystkie cztery spotkania. Tuż po ligowym meczu z Norwich piłkarze City udadzą się do Doniecka, gdzie w środę zagrają w meczu Ligi Mistrzów z tamtejszym Szachtarem.

Zdjęcie Aymeric Laporte / Laurence Griffiths / Getty Images

