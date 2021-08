Arsenal Londyn - dwie porażki w dwóch pierwszych meczach i ogon tabeli Premier League. Manchester City - strata punktów z Tottenhamem Hotspur. To starcie dwóch drużyn angielskich, u których kolejne potknięcie może już spowodować niepokój.



Londyńczycy są znacznie bardziej osłabieni niż zespół z Manchesteru, więc pewnie będzie im ciężko przełamać się po złym początku ligowym. To jednak Kanonierzy pierwsi ruszyli do natarcia i w pięć minut stworzyli dwie dogodne okazje bramkowe. Bliski szczęścia był Norweg Martin Odegaard. Odpowiedź gospodarzy okazała się miażdząca.

W 8. minucie na prawym skrzydle Gabriel Jesus wygrał pojedynek, oddał piłkę, a podczas dośrodkowania gracze Arsenalu łatwo przegrali pojedynek główkowy z Ilayem Gundoganem. Chambers go nie upilnował i Niemiec tureckiego pochodzenia dał City prowadzenie. Chwile potem ten sam gracz mógł podwyższyć na 2-0.



Udało się podwyższyć chwilę potem, gdy po serii błędów w kryciu, złamaniu linii spalonego i piłki odbitej od dwóch londyńskich graczy Ferran Torres wykonał wyrok. Manchesterski zespół po kwadransie nokautuje Arsenal.

W 20. minucie brazylijski bramkarz gospodarzy Ederson podczas zabawy pod własną bramką podał piłkę rywalowi, ale Smith Rowe był tak zaskoczony, że spudłował z kilku metrów. Kolejny groźny strzał Kanonierów oddany został z pozycji spalonej.



Przewaga Manchesteru City okazała się bezdyskusyjna. Londyńczycy głównie bronili się przed stratą kolejnych bramek. Jakby tego było mało, londyńczycy stracili Granita Xhake, który za ostry wślizg obejrzał czerwoną kartkę. Decyzja sędziego - bardzo surowa.



Przed zakończeniem drugiej połowy Fernan Torres pobiegł kilkadziesiąt metrów pod bramkę upokorzonych powoli rywali, Jack Grealish ograł obronę Arsenalu i Gabriel Jesus dobił piłkę do pustej bramki. To już była egzekucja.





Manchester City - Arsenal Londyn 3-0 (3-0) trwa

Bramki: 1-0 Gundogan (8.), 2-0 Torres (12.), 3-0 Gabriel Jesus (43.)



CITY: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri, Gundogan - Gabriel Jesus, Torres, Grealish



ARSENAL: Leno - Soares Ż, Chambers, Holding, Kolasinac Ż, Tierney - Odegaard, Smith Rowe, Xhaka CZ, Saka - Aubameyang