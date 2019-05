Menedżer Manchesteru City - Pep Guardiola musi znaleźć następcę Vincenta Kompany'ego, który odchodzi z klubu. Jak przekonuje dailymaill.co.uk, idealnym kandydatem dla Katalończyka jest Harry Maguire, ale może kosztować fortunę.

Zdjęcie Harry Maguire w barwach reprezentacji Anglii /AFP

Kapitan Manchesteru City odchodzi po 11 latach, bo właśnie wygasa jego kontrakt. Kompany zdecydował się wrócić do Anderlechtu, którego jest wychowankiem. W belgijskim klubie Kompany będzie grał i jednocześnie pełnił rolę menedżera.

Guardiola chciałby, aby jego następcą w obronie Man City był Harry Maguire, reprezentant Anglii występujący w Leicester City.

"Lisy" nie mają zamiaru sprzedawać swojej gwiazdy, która we wrześniu podpisała pięcioletni kontrakt. Aby skłonić władze Leicester City do oddania swojego asa, Man City musiałby przygotować bardzo wysoką ofertę.



Zdaniem dailymaill.co.uk musiałaby ona przyćmić nawet kwotę, jaką Liverpool zapłacił Southampton za Virgila Van Dijka (prawie 85 mln euro). Maguire może więc zostać najdroższym obrońcą w historii futbolu.

Menedżer Leicester City Brendan Rodgers powiedział, że chciałby zatrzymać Maguire'a, ale zasugerował, że jest gotowy ma wysłuchanie ofert.

Maguire pochodzi z Sheffield i w miejscowym United zdobywał piłkarskie szlify. W 2014 roku został piłkarzem Hull City, ale jego kariera przyspieszyła dopiero w sezonie 2016/2017. Otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza sezonu "Tygrysów", ale klub spadł z Premier League. Okazję wykorzystał Leicester City i wykupił obrońcę za ok. 14 mln euro, co było bardzo okazyjną kwotą.



MZ

