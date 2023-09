Mamy nowego lidera w Premier League. Popis gwiazdy, zanotował hat-tricka

Liverpool wywalczył komplet punków na początek piątej kolejki Premier League. "The Reds" pokonali na wyjeździe Wolverhampton Wanderers 3-1. Choć do przerwy goście spisywali się słabo i przegrywali, to w drugiej połowie zaprezentowali się zdecydowanie lepiej. Bohaterem w ich ekipie był Mohamed Salah, który zaliczył trzy asysty. Goście, przynajmniej na kilka godzin, zostali liderem Premier League.