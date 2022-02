Ta historia zaczyna się od krótkiego nagrania wideo, które przed paroma dniami trafiło do sieci. Widać na nim, jak Kurt Zouma najpierw kopie kota, a potem rzuca w niego butem i uderza go otwartą dłonią.

Wkrótce szerszą wersję filmu opublikował "The Sun". Incydent wywołał powszechną falę oburzenia, a sprawca odczuł jej impet niemal natychmiast. Władze WHU nie wypłaciły mu dwóch tygodniówek (250 tys. funtów), Adidas zerwał z nim kontrakt sponsorski, a stowarzyszenie zajmujące się opieka nad zwierzętami zabrało z jego domu dwa koty.



Reklama

Kurt Zouma nie zagra w najbliższych meczach reprezentacji Francji

Podczas wtorkowego meczu z Watfordem kibice obu drużyn wygwizdali Zoumę przy każdym jego kontakcie z piłką. Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie koniec konsekwencji, jakie poniesie 27-letni defensor w najbliższym czasie.



- Byłem ogromnie zaskoczony tym, co zrobił Kurt. Nie da się na to patrzeć. To coś absolutnie niedopuszczalnego, okrucieństwo, którego nie da się nazwać - to słowa selekcjonera reprezentacji Francji, Didiera Deschampsa, cytowane przez "L'Equipe".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Menadżer Maliszewskiej: Natalia ma bardzo duże wsparcie w Pekinie. WIDEO Polsat Sport

W marcu mistrzów świata czekają dwie potyczki towarzyskie - z Wybrzeżem Kości Słoniowej i RPA. Zouma nie powinien się spodziewać powołania do kadry.



- Nie jestem prokuratorem, ale moim zadaniem jest dokonywanie selekcji według różnych kryteriów. Zdarzało mi się, gdy inni gracze popełniali błędy, nie brać ich pod uwagę przez jakiś czas. I nie zamierzam zmieniać sposobu postępowania - zapewnia Deschamps.

Zouma debiutował w drużynie narodowej przed siedmioma laty. Do tej pory rozegrał w niej 11 spotkań i raz wpisał się na listę strzelców. Po raz ostatni w barwach "Tricolores" wystąpił w listopadzie zeszłego roku - zaliczył wówczas 90 minut w wyjazdowej potyczce z Finlandią.

ZOBACZ TAKŻE: