To, o czym mówiło się od wielu miesięcy, stało się faktem. Konsorcjum z Arabii Saudyjskiej przejęło Newcastle United.



Przez 14 lat klubem rządził brytyjski miliarder Mike Ashley. Kibice jednak wielokrotnie protestowali przeciw niemu. Teraz doczekali się zmiany właściciela.



Saudyjczycy już ponad rok temu byli bliscy pozyskania Newcastle. Wtedy jednak zgody nie wyraziły władze Premier League. Teraz transakcja doszła do skutku.



"Sroki" zostały przejęte przez saudyjskie konsorcjum, w którego skład wchodzą: PIF (publiczny fundusz inwestycyjny), PCP Capital Partners i RB Sports&Media. Te podmioty przejęły 100 procent akcji klubu.



To czyni z Newcastle najbogatszy klub na świecie. Ich właściciel obraca bowiem znacznie większymi pieniędzmi, niż Katarczycy, którzy inwestują w Paris Saint-Germain. Saudyjczycy operują bowiem budżetem w wysokości 320 miliardów funtów, podczas gdy właściciele PSG mają o 100 miliardów funtów mniej.



Czy to oznacza, że Newcastle dołączy do czołówki Premier League, a tym samym zacznie się liczyć w Europie? Jeśli klub zostanie mocno dokapitalizowany i pojawią się wielkie transfery, to w lidze angielskiej może pojawić się kolejny wielki gracz.



MP