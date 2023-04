Machina trenerska ruszyła. Wielkie nazwiska w grze o pracę w gigancie

Premier League. Chelsea skontaktowała się z Julianem Nagelsmannem

Potrzeba całkiem niezłych zdolności manualno-artystycznych, by czytelnie rozpisać to, co stało się w ostatnich kilku miesiącach w Chelsea i Bayernie Monachium. Mimo wszystko warto spróbować. We wrześniu "The Blues" rozstali się z Thomasem Tuchelem, by wykupić z Brighton Grahama Pottera i jego sztab szkoleniowy. W marcu Bayern odsunął od obowiązków Juliana Nagelsmanna, a w jego miejsce sprowadził właśnie Tuchela. W niedzielę Chelsea przegrała 0:2 z Aston Villą i pożegnała się z Potterem, a najpoważniejszym kandydatem do jego zastąpienia jest... Nagelsmann. Uff, udało się.