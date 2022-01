Wygląda na to, że dla fanów Watfordu bieżąca kampania ligowa będzie kolejną do całkowitego zapomnienia - ich ulubieńcy bowiem od początku sezonu spisują się nad wyraz słabo i ma to też odzwierciedlenia w tabeli rozgrywek. Ekipa z Hertfordshire jest 19. na 20 zespołów i z dorobkiem ledwie 14 punktów wyprzedza jedynie Burnley.

Nie dziwi więc, że przy takich wynikach na Vicarage Road zapadła decyzja o rozstaniu się z dotychczasowym szkoleniowcem - w poniedziałek ogłoszono, że klub zwalnia ze stanowiska Włocha Claudio Ranieriego, który prowadził drużynę zaledwie od października ubiegłego roku, a w przeszłości zasłynął m.in. zdobyciem mistrzostwa Anglii z Leicester City.



Premier League. Watford niebawem ogłosi nowego menedżera. Ma to być Roy Hodgson

Media w Anglii tymczasem stają się zgodnie co do tego, kto zastąpi włoskiego menedżera w ekipie "Szerszeni" - ma to być, zdaniem m.in. BBC Sport, Roy Hodgson, który nowym sternikiem powinien zostać oficjalnie ogłoszony już niebawem. Tym samym - w wieku 74 lat - stanie się on ponownie najstarszym trenerem w PL.



Hodgson bowiem do końca sezonu 2020/2021 prowadził Crystal Palace - po tym, jak klubowi (ze sporą punktową nadwyżką) udało się utrzymać w lidze, szkoleniowiec uznał, że po czterech latach jego misja na Selhurst Park jest skończona. Spodziewano się wówczas, że może on odejść na zasłużoną emeryturę, ale sam zainteresowany stwierdził wówczas w kwestii swojego kolejnego zatrudnienia, że "nigdy nie można mówić nigdy".



Premier League. Roy Hodgson podźwignie Watford z gigantycznego kryzysu?

Przed Anglikiem niełatwe zadanie, ale Watfordowi trudno by było o bardziej doświadczonego trenera, który zmagał się już z różnymi - mniej lub bardziej poważnymi - futbolowymi kłopotami. Hodgson w przeszłości, prócz CP, prowadził też m.in. reprezentację Anglii, Liverpool F.C., Udinese czy Inter Mediolan.



Watford swój kolejny mecz rozegra 5 lutego - w zaległym spotkaniu 17. kolejki Premier League zmierzy się z... Burnley. Będzie to więc doskonała okazja dla "Szerszeni", by jeszcze mocniej odbić się od samego dna klasyfikacji.