2. kolejka Anglia - Premier League

2021-08-23 21:00 | Stadion: London Stadium | Arbiter: Michael Oliver West Ham United FC Leicester City 4 1 DO PRZERWY 1-0 Pablo Fornals 26' S. Benrahma 56' M. Antonio 80',84' Y. Tielemans 69'

Podopieczni Davida Moyesa świetnie rozpoczęli rozgrywki. Na inaugurację Premier League pokonali Newcastle United 4-2. Teraz zespół Fabiańskiego znowu strzelił cztery gole, a Polak został pokonany tylko raz.



West Ham od początku miał przewagę. Udokumentował ją w 26. minucie, gdy do siatki trafił Pablo Fornals.

Leicester nie dość, że musiało odrabiać straty, to było skazane na to, aby od 40. minuty robić to w dziesiątkę. Ayoze Perez sfaulował Fornalsa. Sędzia Michael Oliver, przed pokazaniem czerwonej kartki, podbiegł do monitora. Po analizie VAR arbiter wyrzucił zawodnika "Lisów" z boiska.

Michail Antonio zapewnił zwycięstwo West Hamowi

W osłabieniu podopieczni Brendana Rodgersa nie mieli wielu szans. Od początku drugiej połowy West Ham dominował i w 56. minucie podwyższył przewagę. Caglar Soyuncu podawał do Kaspera Schmeichela, ale piłkę przejął Michail Antonio i podał do Saida Benrahmy, który trafił do pustej bramki.



Wydawało się, że "Młoty" pewnie zmierzają po zwycięstwo, ale w 70. minucie straciły bramkę. Łukasza Fabiańskiego pokonał Youri Tielemans.

To było jednak wszystko, na co było stać "Lisy". 10 minut później do siatki trafił Michail Antonio. Po kolejnych czterech minutach dołożył drugie trafienie, zapewniając West Hamowi zwycięstwo.



MP



4 1 West Ham United FC Leicester City Schmeichel Pereira Amartey Söyüncü Thomas Tielemans Pérez Barnes Ndidi Maddison Vardy Fabiański Coufal Dawson Ogbonna Cresswell Souček Bowen Benrahma Rice Fornals Antonio 2 SKŁADY West Ham United FC Leicester City Łukasz Fabiański Kasper Peter Schmeichel Vladimír Coufal 71′ 71′ Ricardo Domingos Barbosa Pereira Craig Dawson Daniel Amartey Angelo Obinze Ogbonna Caglar Soyuncu Aaron Cresswell Luke Thomas Tomáš Souček 69′ 69′ Youri Tielemans Jarrod Bowen 40′ 40′ Ayoze Pérez Gutiérrez 56′ 56′ 88′ 88′ Mohamed Saïd Benrahma 64′ 64′ Harvey Lewis Barnes Declan Rice Onyinye Wilfred Ndidi 26′ 26′ Pablo Fornals Malla 81′ 81′ James Maddison 80′, 84′ 80′, 84′ 89′ 89′ Michail Antonio 81′ 81′ Jamie Vardy REZERWOWI Alphonse Areola Danny Ward Issa Diop Timothy Castagne Ryan Fredericks Marc Albrighton Benjamin Johnson Hamza Choudhury Jamal Baptiste Kiernan Dewsbury-Hall Conor Coventry Dennis Praet Manuel Lanzini 81′ 81′ Boubakary Soumaré 88′ 88′ Mark Noble 64′ 64′ Patson Daka 89′ 89′ Andrij Jarmołenko 81′ 81′ Kelechi Promise Iheanacho

STATYSTYKI West Ham United FC Leicester City 4 1 Posiadanie piłki 52,8% 47,2% Strzały 21 4 Strzały na bramkę 11 2 Faule 8 8