Luka Modrić ma już 36 lat na karku, ale wciąż stanowi arcyważne ogniwo w ekipie Realu Madryt - Chorwat cieszy się regularnymi występami w zespole "Los Blancos" i chciałby dalej kontynuować grę w stolicy Hiszpanii. Stawia jednak klubowi pewne konkretne warunki.

Kontrakt piłkarza z "Królewskimi" wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku i Modrić chciałby go przedłużyć o dwa lata, pozostawiając swoje przychody na tym samym poziomie. Te założenia jednak nie przypadły specjalnie do gustu prezydentowi ekipy z Santiago Bernabeu, Florentino Perezowi.



Luka Modrić spiera się z Realem o warunki kontraktu

Perez chciałby bowiem przede wszystkim zaproponować chorwackiemu graczowi nową umowę ważną jedynie przez kolejny rok, co byłoby naturalnym rozwiązaniem dla piłkarza w jego wieku. Niestety ten konflikt interesów sprawił, że - jak informuje superdeporte.es - na linii Modrić-Real od dłuższego czasu trwa poważny impas.



W związku z tym Modrić rozważa już ewentualne odejście, a najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla niego byłaby Anglia. Modrić jednak odrzuca możliwość dołączenia do Newcastle United, które ma zbroić się na potęgę przed kolejnym sezonem, piłkarz nie chciałby również wracać do jednego ze swoich byłych klubów, Tottenhamu.



Manchester City, a potem USA? Luka Modrić ma mieć taki plan

Ma być za to mocno zainteresowany przejściem do Manchesteru City, który bacznie monitoruje jego sytuację. To zresztą opcja mocno przyszłościowa - Modrić chciałby potem dołączyć do New York City FC, klubu satelickiego "The Citizens". Miałby to być dla niego idealny plan na piłkarską emeryturę.



Luka Modrić jest związany z Realem Madryt od 2012 roku. Wraz z "Los Blancos" zdobył m.in. cztery Ligi Mistrzów, trzy Superpuchary Europy i dwa mistrzostwa Hiszpanii.

PaCze





