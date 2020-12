W meczu 15. kolejki Premier League Liverpool zremisował z West Bromwich Albion 1-1. Spotkanie na ławce rezerwowych spędził Kamil Grosicki.

15. kolejka Anglia - Premier League

2020-12-27 17:30 | Stadion: Anfield | Widzów: 2000 | Arbiter: Kevin Friend Liverpool FC West Bromwich Albion FC 1 1 DO PRZERWY 1-0 S. Mané 12' S. Ajayi 82'

Liverpool od początku atakował i już w 12. minucie objął prowadzenie. W polu karnym dobrze zachował się Sadio Mane. Senegalczyk przyjęciem na klatkę piersiową zgubił obrońcę i szybko oddał celny strzał.



Do przerwy "The Reds" dominowali. Nie potrafili jednak kolejny raz trafić do siatki.

W drugiej połowie było podobnie. Liverpool nie dał rady podwyższyć prowadzenia, a West Bromwich szukało swoich szans.



Świetną okazję goście mieli w 72. minucie. Karlan Grant otrzymał długie podanie, wyprzedził obrońcę, ale trafił w bramkarza.



10 minut później skuteczniejszy był Semi Ajayi. Po rozegraniu rzutu rożnego, Nigeryjczyk uderzył głową. Piłka odbiła się od słupka i zaskoczyła Alissona.

W końcówce niepilnowany w polu karnym był Firmino. Oddał dobry strzał głową, ale świetną interwencją popisał się Sam Johnstone.



Mimo remisu, Liverpool jest liderem Premier League. Ma 32 punkty. O trzy wyprzedza lokalnego rywala - Everton.



Z kolei klub Kamila Grosickiego zajmuje spadkowe 19. miejsce. Do tej pory zgromadził osiem "oczek".



1 1 Liverpool FC West Bromwich Albion FC Alisson Alexander-Arnold Matip Fabinho Robertson Jones Wijnaldum Henderson Salah Firmino Mané Johnstone Furlong Ibidapo Ajayi O'Shea Gibbs Phillips Robinson Diangana Gallagher Sawyers Ahearne-Grant SKŁADY Liverpool FC West Bromwich Albion FC Alisson Becker Sam Johnstone Trent Alexander-Arnold Darnell Furlong 60′ 60′ Joel Matip 82′ 82′ Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi Tavares Fabinho 56′ 56′ Dara O'Shea Andrew Robertson Kieran Gibbs 83′ 83′ Curtis Jones Matt Phillips Georginio Wijnaldum 73′ 73′ Callum Robinson Jordan Henderson Grady Diangana Mohamed Salah 90′ 90′ Conor Gallagher 90′ 90′ . Roberto Firmino Romaine Theodore Sawyers 12′ 12′ Sadio Mané 78′ 78′ Karlan Ahearne-Grant REZERWOWI Caoimhin Kelleher David Button Nathaniel Phillips 90′ 90′ Branislav Ivanović Neco Williams Cedric Kipre 60′ 60′ Rhys Williams Lee Peltier James Milner Kamil Grosicki 83′ 83′ Alex Oxlade-Chamberlain Rekeem Harper Xherdan Shaqiri Filip Krovinović Takumi Minamino 78′ 78′ Charlie Austin 90′ 90′ Divock Origi 73′ 73′ Matheus Fellipe Costa Pereira

STATYSTYKI Liverpool FC West Bromwich Albion FC 1 1 Posiadanie piłki 78,1% 21,9% Strzały 14 5 Strzały na bramkę 3 4 Rzuty rożne 7 3 Faule 8 5 Spalone 1 5

