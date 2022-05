Liverpool walczy o mistrzostwo Anglii! Na ich drodze Tottenham. Mecz trwa

Paweł Czechowski Premier League

Liverpool F.C. wciąż ma szansę na poczwórną koronę w tym sezonie - by po nią sięgnąć, musi jednak przegonić w tabeli Premier League Manchester City, który ma o jedno "oczko" więcej. Nie ma więc miejsca na potknięcia - a tymczasem "The Reds" grają z Tottenhamem Hotspur, ekipą z czołówki tabeli. Zapraszamy do śledzenia aktualizowanego materiału z tego spotkania.

Zdjęcie Mohamed Salah to jedna z największych gwiazd Liverpool F.C. / Soccrates Images / Contributor / Getty Images