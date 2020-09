Uważany za jednego z najlepszych obrońców świata Virgil van Dijk nie ma dobrej passy na początku nowego sezonu. Gwiazdor Liverpoolu został ostro skrytykowany przez legendę holenderskiego futbolu Wima Kiefta.

Van Dijk wprawdzie strzelił gola w starciu z Leeds United, ale popełnił też poważny błąd, po którym Patrick Bamford trafił do siatki. Liverpool wygrał z ekipą Mateusza Klicha 4-3.



"Nie jest bystry. Zachowuje się w reprezentacji Holandii i Liverpoolu jak skończona gwiazda. Wielki lider, który trochę za bardzo pokazuje, że nie lubi swoich kolegów" - powiedział Kieft na łamach "De Telegraaf".



"Jednocześnie sam gra leniwie i nonszalancko. Popełnia błędy i często ucieka się do rękoczynów, żeby zatrzymać rywali" - dodał mistrz Europy z 1988 roku.



"Van Dijkowi zajęło dużo czasu, zanim osiągnął najwyższy międzynarodowy poziom. Jest tam od około dwóch sezonów, ale ważne jest, aby był wobec siebie bardzo krytyczny. Jego otoczenie również odgrywa w tym istotną rolę" - podkreślił Kieft.



Kariera Van Dijka nabrała przyspieszenia od momentu, kiedy przeprowadził się z Southampton do Liverpoolu w 2018 roku. Niezwykle udany dla Holendra był sezon 2018/2019, w który z "The Reds" wygrał Ligę Mistrzów. Został uznany najlepszym obrońcą Champions League tej edycji i Piłkarzem Roku UEFA. Był też jednym z faworytów Złotej Piłki 2019. Ostatecznie prestiżowe trofeum trafiło do rąk Lionela Messiego z Barcelony. Van Dijk zajął drugie miejsce.



W tym roku świętował z Liverpoolem mistrzostwo Anglii, pierwsze od 30 lat.

