Patrząc na postawę Liverpoolu to tylko kwesta czasu, kiedy zostanie mistrzem Anglii. Po drodze podopieczni Juergena Kloppa mogą ustanowić parę nowych rekordów, a dokładnie osiem.

Po 25 kolejkach "The Reds" mają 22 punkty przewagi nad następną ekipą w tabeli Premier League, zgromadziwszy 73 "oczka", co jest do tej pory najlepszym wynikiem w historii pięciu najsilniejszych lig!

"Powtarzam wszystkim, aby naprawdę doceniali ten bilans, który mamy w tym momencie - nie sądzę, aby szybko taka sytuacja się powtórzyła" - powiedział Tom Werner, prezes Liverpoolu, po ostatnim zwycięstwie w lidze nad Southampton FC 4-0. Oznaczało to 16. wygraną "The Reds" z rzędu.



Oto, jakie rekordy klub z Anfield Road może pobić w tym sezonie.

Najdłuższa seria zwycięstw - 18 (Manchester City, sezon 2017/18)

Na razie należy on do "Obywateli", którzy pod wodzą Josepa Guardioli mieli świetny środek rozgrywek 2017/18. "The Reds" swoją serię zwycięstw rozpoczęli w październiku poprzedniego roku i na razie liczy ona 16 ofiar. Jeśli dojdzie do tego Norwich City, West Ham United, a następnie Watford FC, więc przeciwnicy przecież nie z najwyższej półki, to rekord MC zostanie pobity 29 lutego.

Najdłuższa seria bez porażki - 49 (Arsenal, 2002/03-2004/05)

"Kanonierzy" w czasie ustanawiania tego rekordu, zostali mistrzami Anglii w sezonie 2003/04 nie ponosząc żadnej porażki. Liverpool idzie w ich ślady. Ostatni raz podopieczni Kloppa przegrali w styczniu ubiegłego roku na Etihad Stadium z Manchesterem City. Jeśli wciąż będą niepokonani w lidze, to rekord Arsenalu prawdopodobnie pobiją 11 kwietnia przeciwko Aston Villi Birmingham, chyba że ze względu na grę w Pucharze Anglii sprawa przedłuży się o tydzień do meczu z Brighton.

Najwięcej zwycięstw w sezonie - 32 (Manchester City, 2017/18, 2018/19)

To był pierwszy tytuł mistrzowski Guardioli, musiał więc został wywalczony w spektakularnym stylu. W rozgrywkach 2017/18 "Obywatele" nie zdołali wygrać tylko sześciu z 38 meczów. Powtórzyli to w następnym sezonie. Liverpool na razie spisuje się jednak jeszcze lepiej. Rekord MC może pobić już w połowie kwietnia, przeciwko Brighton, a sezon zakończyć nawet z 37 triumfami.

Najwięcej punktów w sezonie - 100 (Manchester City (2017/18)

I znowu należy on do "Obywateli". Ustanowili go w sezonie 2017/18. Rok później podopiecznym Guardioli zabrakło do niego tylko punktu, a Liverpool przegrał z nimi tytuł o jedno "oczko". W bieżących rozgrywkach "The Reds" mogą go pobić już 25 kwietnia przeciwko Burnley.

Najwięcej zwycięstw w sezonie na wyjeździe - 16 (Manchester City, 2017/18)

Wydawało się, że osiągnięcie "Obywateli" w rozgrywkach 2017/18 to jakaś fantazja, ale nie dla podopiecznych Kloppa. Liverpool jest tylko sześć meczów od pobicia tego rekordu, co może stać się już 2 maja na obiekcie Arsenalu.

Najwięcej zwycięstw w sezonie u siebie - 18 (Chelsea, 2005/06, Manchester United, 2010/11, Manchester City, 2011/12, 2018/19)

"The Reds" mogą być pierwszą drużyną, która wygra wszystkie spotkania domowe w jednych rozgrywkach. Droga do tego nie jest specjalnie trudna. Na Anfield Road przyjadą bowiem: West Ham United, Bournemouth, Crystal Palace, Aston Villa Birmingham, Burnley i Chelsea. I właśnie meczem z tą ostatnią drużyną Liverpool może pobić m.in. jej rekord.

Najdłuższy czas bez przegranej - 537 dni (Arsenal, 2002/03-2004/05)

W tym wypadku rekord "Kanonierów" może zostać pobity w ostatniej kolejce bieżących rozgrywek, a więc 17 maja, przeciwko Newcastle United.

Najwyższa przewaga w tabeli - 19 punktów (Manchester City, 2017/18)

Obecnie "The Reds" mają 22 "oczka" przewagi nad "Obywatelami", więc wygrywając wszystkie mecze do końca rozgrywek na pewno spełnią ten warunek.



Zdjęcie Juergen Klopp zrobił z Liverpoolu maszynę, która w Premier League się nie zatrzymuje / Getty Images

Pawo