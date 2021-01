Liverpool. Trzy mecze bez gola w Premier League

Livepool po raz pierwszy od 2005 roku nie strzelił gola w trzech kolejnych meczach Premier League. Co się dzieje z mistrzami Anglii?

Gdy 19 grudnia "The Red" rozbili na wyjeździe Crystal Palace aż 7-0, wydawało się, że podopieczni Jürgena Kloppa są na dobrej ścieżce do obrony tytułu. Co prawda Liverpool nie zaczął tego sezonu tak mocno jak poprzedniego, kiedy wygrywał praktycznie wszystko w lidze, ale taka wiktoria miała przekuć się na dalsze.

Tymczasem od tego czasu klub z Anfield Road nie wygrał już meczu w Premier League, a w czterech rozegranych zdobył tylko jedną bramkę! I przeciwnicy, oprócz Manchesteru United, z którym grał w niedzielę, wcale nie byli jacyś bardzo trudni.



Zaczęło się od remisu z West Bromwich Albion 1-1, potem bezbramkowy remis z Newcastle, porażka z Southampton FC 0-1 i wreszcie kolejny bezbramkowy remis, tym razem z "Czerwonymi Diabłami".



Tym samym Liverpool zakończył wspaniałą serię 42 meczów z golem na Anfield Road, datowaną od października 2018 roku i spotkania z Manchesterem City.



Poza tym "The Reds" zostali trzecim obrońcą tytułu w erze Premier League, który nie potrafił strzelić gola w trzech kolejnych meczach, dołączając do Arsenalu (sezon 1998/99) i Leicester City (2016/17).



"Nie ma prostego wytłumaczenia (ostatniej posuchy strzeleckiej - przyp. red.). Zawsze są szanse, które się marnuje. Trzeba nadal robić swoje i ignorować gadanie na ten temat" - mówił Klopp.



"To jest piłka nożna. Takie momenty się zdarzają. W niektórych momentach nie jesteś w stanie wyjaśnić, dlaczego trafiasz z każdego kąta. Przeciwko Crystal Palace wszystko wpadało nam do siatki. Chwilę pomiędzy takimi przypadkami są trochę denerwujące" - dodał.



Liverpool będzie mógł się przełamać już w czwartek 21 stycznia, kiedy na Anfield Road podejmie Burnley FC.



