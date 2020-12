W hicie 13. kolejki Premier League Liverpool pokonał na Anfield 2-1 Tottenham. Zwycięska bramka dla "The Reds" padła w 90. minucie spotkania, a zdobył ją Roberto Firmino.

Pierwszy gol został strzelony w 26. minucie. Do bramki trafił Mohamed Salah, który dopadł w polu karnym Tottenhamu do piłki wybitej przez obrońcę i bez chwili zastanowienia oddał strzał lewą nogą. Futbolówkę podbił jeszcze nogą Toby Alderweireld, a przelobowany Hugo Lloris bezradnie patrzył, jak wpada ona do siatki.

Tottenham zdołał doprowadzić do wyrównania siedem minut później. Giovani Lo Celso popisał się kapitalnym prostopadłym podaniem, które wykorzystał Heung-Min Son, kończąc swój długi rajd skutecznym strzałem.



W 63. minucie "Koguty" mogły wyjść na prowadzenie, lecz Steven Bergwijn w dogodnej sytuacji trafił tylko w słupek.



Niewykorzystana szansa zemściła się w 90. minucie, gdy Andrew Robertson dośrodkował piłkę w pole karne, a Roberto Firmino uderzył głową w samo "okienko", zapewniając Liverpoolowi zwycięstwo.

13. kolejka Anglia - Premier League

2020-12-16 21:00 | Stadion: Anfield | Arbiter: Anthony Taylor Liverpool FC Tottenham Hotspur Londyn 2 1 DO PRZERWY 1-1 Mohamed Salah 26' Roberto Firmino 90' Son Heung-Min 33'

