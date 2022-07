Liverpool straci kolejną gwiazdę? Chodzi o ulubieńca kibiców

"Jest jedna rzecz, o której The Kop chce, byś wiedział - najlepszy na świecie, jego imię to Bobby Firmino". Tak właśnie brzmią słowa jednej z ulubionych przyśpiewek kibiców Liverpoolu, poświęconej Brazylijczykowi Roberto Firmino.

Czyżby ta piosenka miała wkrótce przejść do historii? Jak informują zagraniczne media, w tym "The Mirror" i hiszpański "As", Firmino znalazł się na celowniku Juventusu Turyn.

Liverpool pożegna się z Roberto Firmino?

Jak przekonują informatorzy "The Mirror", Firmino mógłby być zainteresowany zmianą klubu, bo po transferze Darwina Nuneza, a wcześniej Luisa Diaza w ofensywie Liverpoolu robi się ciasno.

Z kolei dla Juventusu istotne jest wzmocnienie ofensywy po odejściu Paulo Dybali. Podobno w grę wchodzić może oferta za Firmino w wysokości ok. 20 milionów funtów.

Już wcześniej do Bayernu odszedł z kolei Sadio Mane.

