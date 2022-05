Liverpool straci gwiazdę na rzecz Bayernu? Zastępstwem mógłby być król strzelców

Senegalczyk zdecydował się odejść z Anfield Road po sześcioletnim pobycie w poszukiwaniu nowych wyzwań . Głównym kandydatem do pozyskania 30-letniego napastnika jest Bayern Monachium. Problem w tym, że Mane ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z "The Reds" i to klub rozdaje karty. Cena za piłkarza ma wynosić około 40 milionów euro. Z mistrzami Niemiec ma się pożegnać Serge Gnabry, a wciąż niejasna jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski jest w takiej samej sytuacji, jak Senegalczyk, czyli ma jeszcze przez rok ważną umowę z Bawarczykami. W jego przypadku najgłośniej się mówi o zainteresowaniu Barcelony, podobno z wzajemnością.

Natomiast Liverpool planował pozyskać Sona z Tottenhamu w letnim oknie transferowym, ale to było zanim "Koguty" zapewniły sonie udział w Lidze Mistrzów. Juergen Klopp, menedżer "The Reds", podziwia dokonania piłkarskie Koreańczyka i był gotów o niego powalczyć. Teraz Tottenham awansował jednak do Ligi Mistrzów i cena za 29-latka będzie z pewnością wyższa. Mówi się nawet o 100 milionach funtów. Trudno sobie wyobrazić, aby Liverpool był skłonny wydać takie pieniądze.

Son i Salah to królowie strzelców Premier League

Son został w zakończonym właśnie sezonie królem strzelców Premier League razem z Mohamedem Salahem. Koreańczyk z Egipcjaninem strzelili po 23 gole. Na pewno dodałby więc siły ognia Liverpoolowi.