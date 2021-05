W meczu 35. kolejki Premier League Liverpool pokonał Southampton 2-0. Cały mecz w barwach "Świętych" rozegrał Jan Bednarek.

35. kolejka Anglia - Premier League

2021-05-08 21:15 | Stadion: Anfield | Arbiter: Kevin Friend Liverpool FC Southampton FC 2 0 DO PRZERWY 1-0 S. Mané 31' Thiago Alcântara 90'

Po słabszym początku inicjatywę przejął Liverpool. W 20. minucie dobrą sytuację miał Mohamed Salah, ale przegrał pojedynek z bramkarzem. Pięć minut później Fraser Forster znowu świetnie się spisał broniąc strzał Diogo Joty.

W 27. minucie golkiper Southamptonu był bez szans przy strzale głową Georginho Wijnalduma. Piłka odbiła się jednak od poprzeczki.



W 31. minucie nic już nie uratowało Forstera. Dośrodkował Salah, a pojedynek główkowy z Kylem Walkerem-Petersem wygrał Sadio Mane i z bliska trafił do siatki.

W drugiej połowie lepiej prezentował się Southampton. W 71. minucie blisko zdobycia bramki był Ibrahima Diallo. Dobrą interwencją popisał się jednak Alisson.



Brazylijski bramkarz dobrze się prezentował i w kilku sytuacjach ratował swój zespół. Z przodu wyglądało to gorzej, chociaż w 81. minucie do siatki trafił Mane. Był jednak na spalonym.



Ostatecznie "The Reds" zdobyli drugą bramkę. W doliczonym czasie wynik ustalił Thiago Alcantara.



2 0 Liverpool FC Southampton FC Alisson Alexander-Arnold Phillips Williams Robertson Alcântara Wijnaldum Fabinho Salah Jota Mané Forster Walker-Peters Bednarek Vestergaard Stephens Walcott Ward-Prowse Armstrong Redmond Adams Tella SKŁADY Liverpool FC Southampton FC Alisson Becker Fraser Forster Trent Alexander-Arnold Kyle Walker-Peters Nathaniel Phillips Jan Bednarek Rhys Williams Jannik Vestergaard Andrew Robertson Jack Stephens 90′ 90′ Alcantara Thiago 66′ 66′ Theo Walcott Georginio Wijnaldum James Ward-Prowse Tavares Fabinho Stuart Armstrong 87′ 87′ Mohamed Salah 61′ 61′ Nathan Redmond 79′ 79′ Diogo José Teixeira da Silva 79′ 79′ Che Adams 31′ 31′ 90′ 90′ Sadio Mané 66′ 66′ Nathan Tella REZERWOWI Adrián San Miguel del Castillo Alex McCarthy Billy Koumetio Kayne Ramsey Konstantinos Tsimikas Mohamed Salisu Abdul Karim Neco Williams 66′ 66′ Ibrahima Diallo 90′ 90′ Curtis Jones 79′ 79′ Moussa Djenepo 87′ 87′ Alex Oxlade-Chamberlain Will Ferry Xherdan Shaqiri Alexandre Jankewitz Benjamin Woodburn Dan Nlundulu 79′ 79′ . Roberto Firmino 66′ 66′ Michael Obafemi

STATYSTYKI Liverpool FC Southampton FC 2 0 Posiadanie piłki 53,9% 46,1% Strzały 14 10 Strzały na bramkę 8 6 Rzuty rożne 8 4 Faule 10 6 Spalone 4 1