Liverpool potwierdził śmierć kibica, który zasłabł przed meczem Ligi Mistrzów

W środę 20 minut przed meczem z Benficą zasłabł jeden z kibiców "The Reds". W ciągu kilku minut otrzymał pomoc medyczną, a karetka, która była na Anfield zabrała go od razu do szpitala.

Niestety fan Liverpoolu nie przeżył, a klub poinformował o tym fakcie na swojej stronie.

- Przede wszystkim składam kondolencje rodzinie, bliskimi i przyjaciołom kibica - powiedział rzecznik klubu.

Informację o śmierci kibice angielski klub przekazał w oficjalnym komunikacie.

