Triumfatorowi Ligi Mistrzów Liverpoolowi grozi kara, ponieważ trener Juergen Klopp wystawił w środowym meczu Pucharu Ligi nieuprawnionego zawodnika - podały miejscowe media.

Liverpool pokonał w spotkaniu trzeciej rundy w Milton Keynes trzecioligowca MK Dons (2-0).



Jednak jeden z zawodników, który wszedł na zmianę w barwach "The Reds" - 22-letni Pedro Chirivella, może nie być zarejestrowany do gry w Anglii.

Władze EFL mogą ukarać Liverpool grzywną, a nawet wykluczyć z rozgrywek.

"Klub jest świadomy potencjalnego problemu administracyjnego związanego z jednym z naszych piłkarzy. Współpracujemy z odpowiednimi organami w celu ustalenia faktów i dopóki ten proces się nie zakończy, nie będziemy dalej komentować tej sprawy" - czytamy w oświadczeniu Liverpoolu.

Hiszpan Chirivella przeciwko MK Dons zanotował pierwszy występ w barwach "The Reds" od maja 2016 roku. W kolejnych trzech sezonach był wypożyczany do: Go Ahead Eagles, Willem II i Extremadury.

