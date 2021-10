Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Hit w Anglii swoją atrakcyjnością przyćmił hiszpańskie El Clasico. Liverpool FC nie miał litości dla "Czerwonych Diabłów", już przed przerwą wygrywając 4-0.

Po przerwie Mohamed Salah skompletował hat-tricka i dopiero po czerwonej kartce dla Paula Pogby "The Reds" postanowili odpuścić rywalom.



Przyszłość Ole Gunnara Solskjaera stanęła pod mocnym znakiem zapytania.

Manchester United - Liverpool FC. 0-4 już do przerwy!

To "Czerwone Diabły" jako pierwsze miały doskonałą sytuację do zdobycia bramki. Już w 4. minucie przed bramkarzem znalazł się Bruno Fernandes, lecz huknął nad poprzeczką!



Tuż po tej akcji Liverpool wyprowadził zabójczą kontrę! Po bardzo ładnej akcji Naby Keita nie pomylił się w sytuacji sam na sam i otworzył wynik meczu!



W 13. minucie było już 2-0 dla Liverpoolu! Po fatalnym błędzie Harry'ego Maguire'a i Luke'a Shawa Keita zagrał na skrzydło, a po dograniu wzdłuż bramki Diogo Jota mógł tylko skierować piłkę do siatki z najbliższej odległości!



Po pół godzinie gry dobrą sytuację miał też Mohamed Salah. Egipcjanin po indywidualnej akcji uderzał z ostrego kąta, lecz tym razem świetnie w bramce spisał się David de Gea.



Co się odwlecze, to nie uciecze - Salah w 38. minucie dobił przeciwnika, strzelając trzeciego gola dla Liverpoolu! Tym razem napastnik Liverpoolu skorzystał z doskonałego podania Keity i mocno uderzył z około siedmiu metrów.



W doliczonym czasie gry nerwy puściły Cristiano Ronaldo. Portugalczyk już po gwizdku wściekle kopnął w piłkę, a przy okazji Curtisa Jonesa, który osłaniał futbolówkę. Groziła mu czerwona kartka, lecz ostatecznie skończyło się na żółtej.



Tego było jednak mało! Salah jeszcze przed przerwą dorzucił swojego drugiego gola, dzięki czemu "The Reds" schodzili na przerwę z prowadzeniem 4-0!



Manchester United - Liverpool FC. Hat-trick Mohameda Salaha

Pięć minut po zmianie stron Salah skompletował hat-tricka, podwyższając na 5-0! Egipcjanin po kapitalnym podaniu od Jordana Hendersona podciął piłkę nad de Geą i upokorzył swojego przeciwnika!



Chwilę później do bramki przeciwnika trafił Cristiano Ronaldo, lecz ten gol nie został uznany. VAR pokazał, że Portugalczyk był na minimalnym spalonym.



W 60. minucie czerwoną kartkę obejrzał Paul Pogba! Francuz na boisku pojawił się po przerwie, by już po kwadransie brutalnym wślizgiem zaatakować Keitę. Sędzia początkowo pokazał żółtą kartkę, lecz szybko zmienił swoją decyzję po użyciu VAR.



Niestety, wejście Pogby okazało się dla Keity bardzo pechowe. Pomocnik Liverpoolu opuścił boisko na noszach.



Mimo gry w dziesiątkę United mogło zdobyć bramkę na otarcie łez. Jednak Edinson Cavani z najbliższej odległości nie trafił w piłkę, a ta odbiła się od Andrewa Robertsona i wylądowała na poprzeczce.



Liverpool przesunął się na pozycję wicelidera, tracąc tylko punkt do Chelsea FC. Manchester United jest na siódmej pozycji.



Manchester United - Liverpool FC 0-5 (0-4)



Bramki: 0-1 Keita (5.), 0-2 Jota (13.), 0-3 Salah (38.), 0-4 Salah (45+5.), 0-5 Salah (50.).



Czerwona kartka: Manchester United - Pogba (60.).



Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

2021-10-24 17:30 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Anthony Taylor STATYSTYKI Manchester United Liverpool FC 0 5 Posiadanie piłki 36,3% 63,7% Strzały 11 18 Strzały na bramkę 4 13 Rzuty rożne 6 3 Faule 10 8

0 5 Manchester United Liverpool FC Alisson Alexander-Arnold Konaté van Dijk Robertson Keïta Milner Henderson Salah 3 Firmino Jota de Gea Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Shaw McTominay Greenwood Rashford Fred Fernandes Ronaldo SKŁADY Manchester United Liverpool FC David de Gea Alisson Becker 86′ 86′ Aaron Wan-Bissaka Trent Alexander-Arnold Victor Lindeloef Ibrahima Konaté 55′ 55′ Harry Maguire Virgil van Dijk 41′ 41′ Luke Shaw Andrew Robertson Scott McTominay 5′ 5′ 64′ 64′ Naby Deco Keita 46′ 46′ Mason Greenwood 27′ 27′ James Milner 62′ 62′ Marcus Rashford Jordan Henderson 45′ 45′ Fred 38′, 45′, 50′ 38′, 45′, 50′ Mohamed Salah 46′ 46′ 62′ 62′ Bruno Fernandes 77′ 77′ . Roberto Firmino 45′ 45′ Cristiano Ronaldo 13′ 13′ Diogo José Teixeira da Silva REZERWOWI Dean Henderson Adrián San Miguel del Castillo Eric Bertrand Bailly Joe Gomez 62′ 62′ José Diogo Dalot Teixeira Joel Matip Jesse Lingard Konstantinos Tsimikas Nemanja Matić 27′ 27′ Curtis Jones 46′ 46′ 60′ 60′ Paul Pogba 64′ 64′ Alex Oxlade-Chamberlain Donny van de Beek 77′ 77′ Sadio Mané 62′ 62′ Edinson Cavani Takumi Minamino Jadon Sancho Divock Origi

Zdjęcie Radość Naby'ego Keity po zdobyciu bramki na 1-0 / Getty Images

WG