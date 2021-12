17. kolejka Anglia - Premier League

2021-12-16 21:00 | Stadion: Anfield | Arbiter: Mike Dean Liverpool FC Newcastle United 3 1 DO PRZERWY 2-1 Diogo Jota 21' Mohamed Salah 25' T. Alexander-Arnold 87' J. Shelvey 7'

Faworytem starcia byli rzecz jasna gracze "The Reds", którzy od 20 listopada wyłącznie wygrywają i przed starciem z Newcastle mieli na koncie siedem kolejnych triumfów. Spotkanie rozpoczęło się jednak w dość niespodziewany sposób - od szybkiego gola dla gości.

Ekspresowa odpowiedź "The Reds"

Już w 7. minucie Jonjo Shelvey wykorzystał błąd jednego z obrońców Liverpoolu, który wybił piłkę tuż przed pole karne. Pewnym strzałem w kierunku prawego słupka bramki gospodarzy dał swojej drużynie prowadzenie.



Odpowiedź ekipy Jurgena Kloppa była jednak zabójcza. W 21. minucie do wyrównania doprowadził Diogo Jota, z bliska celnie uderzając głową "po rękach" bramkarza, zaś niespełna 240 sekund później na 2-1 podwyższył Mohamed Salah, który dobił strzał Sadio Mane. Przewaga Liverpoolu była bardzo wyraźna, lecz przed przerwą nie przyniosła kolejnych bramek.



Po przerwie dominacja "The Reds" nie była już aż tak widoczna, choć wciąż to ta drużyna dyktowała warunki. Fani zgromadzeni na stadionie mogli jednak być nieco rozczarowani, bo w pierwszych 20 minutach po wznowieniu gry nie padł ani jeden celny strzał.

W końcu i w drugiej połowie doczekaliśmy się gola. Strzelił go Trent Alexander-Arnold, popisując się celnym strzałem z dystansu i ustalając tym samym wynik meczu na 3-1, dając przy tym Liverpoolowi ósmą wygraną z rzędu.



TC





3 1 Liverpool FC Newcastle United Alisson Alexander-Arnold Matip Konaté Robertson Oxlade-Chamberlain Alcântara Henderson Salah Jota Mané Dúbravka Manquillo Schär Lascelles Lewis Hayden Murphy Joelinton Fraser Shelvey Saint-Maximin SKŁADY Liverpool FC Newcastle United Alisson Becker Martin Dúbravka 87′ 87′ Trent Alexander-Arnold Javier Manquillo Gaitán Joel Matip Fabian Schaer Ibrahima Konaté Jamaal Lascelles Andrew Robertson 15′ 15′ Jamal Lewis 74′ 74′ Alex Oxlade-Chamberlain 86′ 86′ Isaac Hayden 90′ 90′ Alcantara Thiago Jacob Murphy 70′ 70′ Jordan Henderson 45′ 45′ Joelinton Cassio Apolinário de Lira 25′ 25′ 74′ 74′ Mohamed Salah 55′ 55′ 87′ 87′ Ryan Fraser 21′ 21′ Diogo José Teixeira da Silva 7′ 7′ Jonjo Shelvey Sadio Mané 79′ 79′ Allan Saint-Maximin REZERWOWI Marcelo de Araújo Pitaluga Filho Karl Darlow Caoimhin Kelleher Ciaran Clark Joe Gomez Miguel Ángel Almirón Rejala Konstantinos Tsimikas Jeffrey Hendrick Neco Williams Sean Longstaff 74′ 74′ Naby Deco Keita 15′ 15′ Matt Ritchie 90′ 90′ James Milner 87′ 87′ Joseph Willock Takumi Minamino Dwight Gayle 74′ 74′ . Roberto Firmino 79′ 79′ Callum Wilson

STATYSTYKI Liverpool FC Newcastle United 3 1 Posiadanie piłki 74% 26% Strzały 20 5 Strzały na bramkę 11 3 Faule 9 4 Spalone 2 1