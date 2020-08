Utalentowany polski skrzydłowy Mateusz Musiałowski dołączył do akademii piłkarskiej Liverpoolu. Angielskie media twierdzą, że piłkarza obserwowały również inne europejskie potęgi.

Jak informuje angielski "The Sun" akademia piłkarska Liverpoolu sprowadziła Mateusza Musiałowskiego z SMS Łódź. 16-latek jest póki co stypendystą szkółki klubu, jednak po ukończeniu 17 roku życia będzie mógł podpisać swój pierwszy kontrakt.



Musiałowski występuje na pozycji skrzydłowego i regularnie jest powoływany do młodzieżowych reprezentacji. Jak dodaje portal "Football Insider" utalentowanego pomocnika obserwowało kilka uznanych marek.



W ostatnich dniach "The Reds" poinformowali o podpisaniu kontraktu z 17-letnim Jakubem Ojrzyńskim - synem Leszka Ojrzyńskiego, który do Anglii przeniósł się z Legii Warszawa.



Z Liverpoolem związany jest również inny polski bramkarz - Kamil Grabara.



