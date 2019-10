Liverpool FC kontynuuje passę zwycięstw w Premier League. W tym sezonie podopieczni Juergena Kloppa odnieśli już ósme, pokonując na Anfield Road Leicester City 2-1, i z kompletem punktów przewodzą w tabeli. W sobotę wygraną gospodarze zapewnili sobie dopiero w doliczonym czasie.

8. kolejka Anglia - Premier League

2019-10-05 16:00 | Stadion: Anfield | Arbiter: C. Kavanagh Liverpool FC Leicester City 2 1 DO PRZERWY 1-0 S. Mané 40' J. Milner 90' J. Maddison 80'

Było to starcie na szczycie tabeli. Zapowiadał się ciekawy pojedynek, gdyż grały ze sobą pierwsza i trzecia drużyna Premier League.

"The Reds" od początku spotkania osiągnęli przewagę. Udokumentowali ją jednak dopiero w 40. minucie. James Milner popisał się dokładnym, dalekim podaniem, nie przeciął go Jonny Evans, piłka dotarła do Sadia Mane, który trafił tuż przy drugim słupku. To był 50. gol strzelony przez Senegalczyka w Premier League w barwach Liverpoolu.

Po zmianie stron nadal przeważał Liverpool, ale goście też momentami się odgryzali. I wyrównali w 80. minucie. Ayoze Perez zagrał prostopadle do Jamesa Maddisona, który zdołał pokonać Adriana. To był pierwszy celny strzał "Lisów" w tym meczu.

Wiele rzeczy działo się w doliczonym czasie. Z powodu kontuzji zszedł Mohamed Salah, a potem piłkarze Lecicester sami zesłali na siebie nieszczęście. Marc Albrighton odebrał piłkę Divockowi Origiemu, ale zgubił ją we własnym polu karnym, co wykorzystał Mane, przejmując ją, a rezerwowy "Lisów" sfaulował Senegalczyka.

Do rzutu karnego podszedł James Milner i pewnym strzałem dał zwycięstwo i trzy punkty Liverpoolowi.

W sumie "The Reds" wygrali 17. z rzędu mecz w Premier League i brakuje im tylko jednego triumfu do rekordowej serii Manchesteru City.

2 1 Liverpool FC Leicester City Adrián Alexander-Arnold Lovren Robertson van Dijk Fabinho Milner Wijnaldum Mané Salah Firmino Schmeichel Pereira Chilwell Evans Soyuncu Barnes Maddison Ndidi Praet Tielemans Vardy SKŁADY Liverpool FC Leicester City Adrián San Miguel del Castillo Kasper Schmeichel Trent Alexander-Arnold Ricardo Domingos Barbosa Pereira Dejan Lovren Ben Chilwell Andrew Robertson 69′ 69′ Jonny Evans Virgil van Dijk 53′ 53′ Caglar Soyuncu 39′ 39′ Tavares Fabinho 46′ 46′ Harvey Lewis Barnes 90′ (k.) 90′ (k.) James Milner 80′ 80′ 86′ 86′ James Maddison 78′ 78′ Georginio Wijnaldum 30′ 30′ Onyinye Wilfred Ndidi 40′ 40′ Sadio Mané 73′ 73′ Dennis Praet 90′ 90′ Mohamed Salah Youri Tielemans 78′ 78′ . Roberto Firmino Jamie Vardy REZERWOWI Caoimhin Kelleher Danny Ward Joe Gomez James Justin Harvey Elliott Wes Morgan 78′ 78′ Jordan Henderson 46′ 46′ Marc Albrighton Naby Deco Keita 86′ 86′ 89′ 89′ Hamza Choudhury 90′ 90′ Adam Lallana Demarai Gray 78′ 78′ Divock Origi 73′ 73′ Ayoze Pérez Gutiérrez

STATYSTYKI Liverpool FC Leicester City 2 1 Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 14 3 Strzały na bramkę 8 2 Rzuty rożne 4 6 Faule 8 16 Spalone 3 3

Zdjęcie Sadio Mane strzela gola na 1-0 / PAP/EPA

