Juergen Klopp, szkoleniowiec Liverpoolu, oddał hołd zmarłemu w poniedziałek w wieku 73 lat Gerardowi Houllierowi, byłemu opiekunowi "The Reds", nazywając Francuza "prawdziwą trenerską legendą".

Houllier wygrał z Liverpoolem cztery ważne trofea, w tym trzy w 2001 roku podczas sześciu lat pracy na Anfield Road.

"On jest prawdziwą legendą Liverpoolu, prawdziwą trenerską legendą" - powiedział Klopp, cytowany przez stronę internetową klubu.

"Miał duży wpływ na rozwój piłki. Wspaniały trener, ale przede wszystkim człowiek, który, gdy byłeś blisko niego, otaczał cię prawdziwym ciepłem" - dodał Niemiec.

Houllier w świetnym 2001 roku wywalczył dla Liverpoolu Puchar Ligi, Puchar Anglii, a przede wszystkim Puchar UEFA. Dwa lata później dołożył do tego kolejny Puchar Ligi.

"Spotkałem go, zanim przyjechałem do Liverpoolu i od tego czasu poznałem go trochę" - stwierdził Klopp, który przejął Liverpool w 2015 roku.

"Kiedy przyjechałem tutaj, jedną z pierwszych wiadomości, którą dostałem, a nawet nie wiedziałem, że ma mój numer, była od Gerarda Houlliera. Od pierwszego dnia był dla mnie bardzo pomocny. On był naprawdę miłym i uprzejmym człowiekiem. Już za nim tęsknie" - przyznał obecny szkoleniowiec Liverpoolu.

Houllier, który prowadził także reprezentację Francji, Paris Saint-Germain i Olympique Lyon, miał instrumentalny udział w rozwoju centrum treningowego "The Reds" w Melwood.

