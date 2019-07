Kamil Grabara podpisał nowy, długoterminowy kontrakt z Liverpool FC, ale na przyszły sezon zostanie wypożyczony do Huddersfield Town FC, poinformowała internetowa strona zwycięzcy Ligi Mistrzów. Nowy klub Polaka to spadkowicz z angielskiej Premier League.

Wiosnę poprzedniego sezonu bramkarz spędził na wypożyczeniu w Århus GF - w duńskiej ekstraklasie rozegrał 12 meczów.

W poniedziałek Grabara przedłużył kontrakt z "The Reds", a następnie związał się z klubem Championship.

Polak na Anfield Road trafił w lecie 2016 roku z Ruchu Chorzów. Przed dwa sezony Grabara występował w zespołach Liverpoolu do lat 18, 19 i 23. Przed poprzednim sezonem nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny. W pierwszej połowie rozgrywek 2018/19 zanotował sześć występów w Premier League 2, a w styczniu został wypożyczony do Århus.

Grabara brał udział w zakończonych niedawno młodzieżowych mistrzostwach Europy, zaliczając wszystkie mecze w fazie grupowej.

Natomiast inny Polak w Liverpoolu, Jakub Ojrzyński, znalazł się w 28-osobowej kadrze na tournee po Stanach Zjednoczonych. 16-letni bramkarz będzie wśród największych gwiazd "The Reds", jak Virgil van Dijk, James Milner, Trent Alexander-Arnold czy Jordan Henderson.

Liverpool w USA zagra z Borussią Dortmund, Sevilla FC i Sportingiem Lizbona.

Pawo