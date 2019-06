Po zwycięstwie w finale Ligi Mistrzów przyszła pora na budowanie kadry Liverpoolu FC na nowy sezon. Na początek klub poinformował o odejściu Daniela Sturridge'a i Alberto Moreno.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. 750 tysięcy fanów Liverpoolu powitało piłkarzy. Wideo © 2019 Associated Press

- Najważniejsze co mam im do powiedzenia, to: dziękuję - tak odejście Sturridge'a oraz Moreno skomentował na oficjalnej stronie Liverpoolu trener Juergen Klopp.

Reklama

- Obaj byli tutaj, gdy przychodziłem jako menedżer i przez ten okres - jak każdy - pomogli nam, by zespół zmierzał we właściwym kierunku. Bez nich nie bylibyśmy tym zespołem, jakim jesteśmy w tej chwili - przekazał niemiecki szkoleniowiec "The Reds".

Kontrakty obu zawodników wygasają z końcem sezonu i nie zostaną przedłużone.



Sturridge, w przeszłości zawodnik Manchesteru City, Chelsea oraz Boltonu, został kupiony przez LFC w styczniu 2013 za 15 mln euro. Napastnik z Liverpoolem żegna się z dorobkiem 160 rozegranych spotkań, 68 strzelonych goli, a także 26 asyst.

W ostatnich dwóch sezonach rola Sturridge'a w Liverpoolu wyraźnie zmalała. Rundę wiosenną sezonu 2017/18 spędził na wypożyczeniu w West Bromich Albion, a w minionych rozgrywkach był jedynie zmiennikiem. Wystąpił co prawda w 27 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, ale tylko osiem razy wychodził w podstawowym składzie. Zdobył dwie bramki w lidze, a także po jednej w Lidze Mistrzów (przeciwko PSG) oraz Pucharze Ligi Angielskiej.

Z kolei Moreno trafił do Liverpoolu w 2014 roku z Sevilli CF. "The Reds" zapłacili za niego 18 mln euro. Boczny obrońca zaliczył 141 występów dla Liverpoolu, strzelił trzy gole i zaliczył 11 asyst. W ostatnim sezonie zaliczył zaledwie pięć występów.

Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Daniel Sturridge / Catherine Ivill / Getty Images

WG