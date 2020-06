Liverpool FC rozgromił 4-0 Crystal Palace w meczu 31. kolejki Premier League. Piłkarze Juergena Kloppa znów grali efektownie i zdobywali przepiękne bramki. Są o krok od zapewnienia sobie mistrzostwa Anglii.

Liverpool wciąż jest w wielkiej formie. W pierwszym meczu po wznowieniu rozgrywek co prawda tylko zremisował 0-0 w derbach z Evertonem, ale dziś zagrał tak, jak grał przez cały wcześniejszy sezon Premier League. Efektownie. Skutecznie. Strzelając przepiękne bramki.

Wynik meczu w 23. minucie meczu otworzył Trener Alexander-Arnold. Do bramki Crystal Palace trafił bezpośrednio z rzutu wolnego. Piłka była uderzona idealnie - z odpowiednią rotacją i siłą. Tuż przed przerwą z prostopadłego podania Fabinho skorzystał jeszcze Mohamed Salah i zwycięzca był już właściwie znany. Otwartą kwestią były już tylko rozmiary wygranej.



O ich powiększenie zadbał po przerwie Fabinho. Brazylijczyk oddał równie piękny strzał z dystansu, co wcześniej Alexander-Arnold. Mocno bita piłka z blisko 30 m cały czas się wznosiła, nim w końcu wpadła do bramki.



Na 4-0 podwyższył za to Sadio Mane, a Salah tym razem zanotował fantastyczną asystę. Jego podanie z linii połowy boiska rozerwało defensywę Crystal Palace, a Mane nie pomylił się w sytuacji sam na sam z bramkarzem.



Zapewnienie sobie tytułu mistrzowskiego przez ekipę "The Reds" jest już wyłącznie kwestią czasu. Drużyna Kloppa ma 23 punkty przewagi nad drugim Manchesterem City, któremu do końca sezonu zostało do rozegrania osiem spotkań. Aby LFC nie zdobyło mistrzostwa, musiałoby przegrać wszystkie mecze, a City wszystkie wygrać.





31. kolejka Anglia - Premier League

2020-06-24 21:15 | Stadion: Anfield | Arbiter: M. Atkinson STATYSTYKI Liverpool FC Crystal Palace Londyn 4 0 Posiadanie piłki 79% 21% Strzały 20 3 Strzały na bramkę 9 0 Rzuty rożne 6 0 Faule 7 5 Spalone 0 1

Liverpool FC - Crystal Palace 4-0 (2-0)



Bramki: 1-0 Alexander-Arnold (23.), 2-0 Salah (44.), 3-0 Fabinho (55.), 4-0 Mane (69.).

4 0 Liverpool FC Crystal Palace Londyn Alisson Alexander-Arnold Gomez Robertson van Dijk Fabinho Henderson Wijnaldum Salah Firmino Mané Hennessey Cahill Sakho van Aanholt Ward Kouyaté McArthur McCarthy Townsend Ayew Zaha SKŁADY Liverpool FC Crystal Palace Londyn Alisson Becker Wayne Hennessey 23′ 23′ 74′ 74′ Trent Alexander-Arnold Gary Cahill Joe Gomez Mamadou Sakho 84′ 84′ Andrew Robertson Patrick van Aanholt Virgil van Dijk Joel Ward 55′ 55′ Tavares Fabinho 66′ 66′ Cheikhou Kouyaté 64′ 64′ Jordan Henderson 66′ 66′ James McArthur Georginio Wijnaldum James McCarthy 44′ 44′ Mohamed Salah Andros Townsend 74′ 74′ . Roberto Firmino 84′ 84′ Jordan Ayew 69′ 69′ 84′ 84′ Sadio Mané 15′ 15′ Wilfried Zaha REZERWOWI Adrián San Miguel del Castillo Stephen Henderson Dejan Lovren Scott Dann 74′ 74′ Neco Williams Tyrick Mitchell 84′ 84′ Harvey Elliott Nikola Tavares Curtis Jones 15′ 15′ Max Meyer 84′ 84′ Naby Deco Keita 66′ 66′ Luka Milivojević 64′ 64′ Alex Oxlade-Chamberlain 84′ 84′ Brandon Leroy Pierrick Keutcha 74′ 74′ Takumi Minamino 66′ 66′ Jairo Riedewald Divock Origi

Zdjęcie Trent Alexander-Arnold zdobył pierwszą bramkę dla Liverpoolu po wznowieniu rozgrywek /PHIL NOBLE /PAP/EPA

WG