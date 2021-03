Liverpool FC przegrał z Chelsea Londyn 0-1 w hicie 29. kolejki Premier League. Pod wodzą Thomasa Tuchela ekipa ze stolicy nadal pozostaje niepokonana. Właśnie awansowała na miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów.

29. kolejka Anglia - Premier League

2021-03-04 21:15 | Stadion: Anfield | Arbiter: Martin Atkinson Liverpool FC Chelsea Londyn 0 1 DO PRZERWY 0-1 M. Mount 42'

Chelsea przystępowała do tego spotkania jako zespół pod wodzą Thomasa Tuchela jeszcze niepokonany. I utrzymała ten status. Przeważała przez całe spotkanie, zasłużenie wygrywając z drużyną, która mistrza sprzed roku przypomina coraz rzadziej.



Dla Liverpool to miał być mecz prawdy. Ekipa Juergena Kloppa wprawdzie ostatnią potyczkę z Sheffield United wygrali (2-0), ale wcześniej doznali w lidze czterech porażek z rzędu. Zwycięstwo nad outsiderem wcale nie musiało więc oznaczać końca kryzysu, co potwierdził czwartkowy wieczór.



Kontrowersyjna decyzja arbitra

Londyńczycy pierwszą bramkę zdobyli w 24. minucie. Oko w oko z Alissonem Beckerem stanął wówczas Timo Werner i zdołał przechytrzyć brazylijskiego golkipera. Sęk w tym, że chwilę wcześniej znalazł się na pozycji spalonej. Tak przynajmniej uznał arbiter i gola nie uznał, choć jego decyzja wydaje się co najmniej kontrowersyjna.



"The Blues" i tak jednak schodzili na przerwę z prowadzeniem. W 42. minucie z defensorów Liverpoolu zakpił Mason Mount. Mimo że był już z piłką w polu karnym rywala, wycofał się niemal na linię 16. metra i stamtąd mierzonym strzałem przy słupku otworzył wynik spotkania.



Tymczasem "The Reds" do przerwy nie oddali choćby jednego celnego uderzenia, mimo że w formacji ofensywnej wystąpili w optymalnym zestawieniu.



W drugiej odsłonie Mohameda Salaha zastąpił Diogo Jota, ale i on nie zdołał sforsować muru obronnego Chelsea. Tym sposobem goście zgarnęli komplet punktów i wreszcie awansowali na czwarte miejsce w tabeli - ostatnie gwarantujące start w Lidze Mistrzów.



Liverpool FC - Chelsea Londyn 0-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Mount (42.)



0 1 Liverpool FC Chelsea Londyn Mendy Azpilicueta Rüdiger Christensen James Kanté Ziyech Mount Chilwell Jorginho Werner Alisson Alexander-Arnold Fabinho Kabak Robertson Alcântara Jones Wijnaldum Salah Firmino Mané SKŁADY Liverpool FC Chelsea Londyn Alisson Becker Edouard Mendy Trent Alexander-Arnold Cesar Azpilicueta Tavares Fabinho Antonio Ruediger Ozan Muhammed Kabak Andreas Christensen Andrew Robertson Reece James 80′ 80′ Alcantara Thiago N'Golo Kanté 62′ 62′ Curtis Jones 66′ 66′ Hakim Ziyech Georginio Wijnaldum 42′ 42′ 81′ 81′ Mason Mount 62′ 62′ Mohamed Salah Ben Chilwell . Roberto Firmino Luiz Frello Jorginho Sadio Mané 90′ 90′ Timo Werner REZERWOWI Adrián San Miguel del Castillo Kepa Arrizabalaga Revuelta Neco Williams Marcos Alonso Rhys Williams Emerson Palmieri dos Santos Naby Deco Keita Kurt Happy Zouma 80′ 80′ James Milner 90′ 90′ Kai Havertz 62′ 62′ Alex Oxlade-Chamberlain 81′ 81′ Mateo Kovaczić Xherdan Shaqiri 66′ 66′ Christian Pulisic Divock Origi Olivier Giroud 62′ 62′ Diogo José Teixeira da Silva Callum Hudson-Odoi

STATYSTYKI Liverpool FC Chelsea Londyn 0 1 Posiadanie piłki 54,1% 45,9% Strzały 5 11 Strzały na bramkę 1 6 Rzuty rożne 5 2 Faule 9 8 Spalone 1 4

Premier League - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz