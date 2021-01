Liverpool FC przegrał 0-1 z Burnley FC w meczu 18. kolejki Premier League. Piłkarze Juergena Kloppa nie strzelili gola już w czwartym kolejnym meczu ligowym.

Napięty terminarz daje się we znaki wszystkim. Dlatego też trener Juergen Klopp zdecydował się na nieco eksperymentalny skład, zostawiając na ławce rezerwowych m.in. Mohameda Salaha oraz Roberto Firmino. Obaj weszli na boisko dopiero w 57. minucie.



Dzięki temu szansę od pierwszej minuty dostał m.in. Divock Origi. To właśnie Belg mógł w pierwszej połowie wpisać się na listę strzelców, ale jego mocne uderzenie trafiło w poprzeczkę bramki.



Origi w pierwszej połowie miał zresztą jeszcze dwie szanse, po których skutecznie interweniował bramkarz Nick Pope. Golkiper świetnie zachował się też w drugiej połowie, gdy mocne uderzenie na jego bramkę oddał wprowadzony z ławki Salah.



"The Reds" naciskali, wydawało się, że są coraz bliżej zdobycia bramki, ale w końcówce meczu... gola stracili. Alisson nierozważnym wyjściem z bramki sfaulował napastnika rywali i Burnley zyskało rzut karny. Pewnie na bramkę zamienił go Ashley Barnes.



Liverpool zanotował już czwarty kolejny ligowy mecz bez strzelonego gola. "The Reds" mają już aż sześć punktów do prowadzącego Manchesteru United.



Liverpool FC - Burnley FC 0-1 (0-0)



Bramka: 0-1 Barnes (83. - z rzutu karnego).

18. kolejka Anglia - Premier League

2021-01-21 21:00 | Stadion: Anfield | Arbiter: Mike Dean STATYSTYKI Liverpool FC Burnley FC 0 1 Posiadanie piłki 71,9% 28,1% Strzały 17 7 Strzały na bramkę 6 5 Faule 11 8 Spalone 1 6

0 1 Liverpool FC Burnley FC Pope Lowton Tarkowski Mee Taylor Brady Westwood Brownhill McNeil Wood Barnes Alisson Alexander-Arnold Matip Fabinho Robertson Shaqiri Wijnaldum Alcântara Oxlade-Chamberlain Origi Mané SKŁADY Liverpool FC Burnley FC Alisson Becker Nick Pope Trent Alexander-Arnold Matthew Lowton 87′ 87′ Joel Matip James Tarkowski 45′ 45′ Tavares Fabinho Ben Mee Andrew Robertson 49′ 49′ Charlie Taylor 84′ 84′ Xherdan Shaqiri 65′ 65′ Robbie Brady Georginio Wijnaldum Ashley Westwood Alcantara Thiago Josh Brownhill 57′ 57′ Alex Oxlade-Chamberlain Dwight McNeil 57′ 57′ Divock Origi Chris Wood Sadio Mané 83′ (k.) 83′ (k.) 39′ 39′ Ashley Luke Barnes REZERWOWI Caoimhin Kelleher Bailey Peacock-Farrell Nathaniel Phillips Phil Bardsley Konstantinos Tsimikas Kevin Long Neco Williams 49′ 49′ Erik Pieters Curtis Jones 65′ 65′ Johann Berg Guðmunds­son James Milner Jack Cork 84′ 84′ Takumi Minamino Dale Stephens 57′ 57′ . Roberto Firmino Jay Rodriguez 57′ 57′ Mohamed Salah Matěj Vydra

Zdjęcie Ashley Westwood z Burnley oraz Andy Robertson i Georginio Wijnaldum z Liverpoolu / Clive Brunskill / PAP/EPA

