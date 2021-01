Liverpool, Celtic FC oraz Borussia Dortmund, które za klubowy hymn przyjęły piosenkę "You'll Never Walk Alone", wpisami na Twitterze oddały hołd wykonawcy tego utworu Gerry'emu Marsdenowi. 78-letni Brytyjczyk zmarł w niedzielę z powodu problemów z sercem.

Utwór "You'll Never Walk Alone" w wersji Gerry and the Pacemakers - grupy, której Marsden był wokalistą - został wydany w 1963 roku i trafił na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Była to przeróbka piosenki z musicalu "Carousel" z 1945 roku, ale dopiero wykonanie Marsdena spopularyzowało utwór.

Liverpool z czasem uznał go za swój hymn, a tytuł - za swój slogan, który znany jest także pod skrótem YNWA. Również kibice innych drużyn - Celticu, BVB czy St. Pauli - wykonują tę piosenkę przed meczami swoich idoli.



"Głos Gerry'ego towarzyszył nam w najważniejsze wieczory. Jego hymn jednoczył naszych piłkarzy, sztaby i kibiców na całym świecie, przyczyniając się do powstania czegoś prawdziwie wyjątkowego" - napisano na Twitterze Liverpoolu.



Celtic FC oraz Borussia Dortmund zapewniły, że słowa "You'll Never Walk Alone" będą zawsze rozbrzmiewać na ich stadionach.



"Wszyscy w Celtic FC składają najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Gerry'ego Marsdena" - dodano.



Grupa Gerry and the Pacemakers zaczynała karierę w Liverpoolu w tym samym czasie co The Beatles i na początku lat 60. z powodzeniem z nią rywalizowała. Była pierwszym w historii zespołem, którego pierwsze trzy single - "How Do You Do It?", "I Like It" i "You'll Never Walk Alone", wszystkie wydane w 1963 roku - trafiły na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. To osiągnięcie zostało wyrównane dopiero po 20 latach.