Liverpool bliżej niż Real w rywalizacji o nastoletnią gwiazdę

Wydaje się jednak, że w przypadku Bellinghama to górą będzie Liverpool . Według doniesień hiszpańskiego dziennika "Marca" i Jamesa Olleya z ESPN "The Reds" stawiają wszystko, aby zagwarantować sobie usługi nastoletniego reprezentanta Anglii .

Premier League. Juergen Klopp nie jest takim typem człowieka

"Nie jestem typem człowieka, który ogląda się za siebie i mówi: gdybyśmy zrobili to, wszystko by się zmieniło. Myślę, że to jednak jasne, że kolejny zawodnik na określoną pozycję, pomógłby nam w niektórych momentach. Nasze problemy nie wynikają jednak z tego, że kogoś nam brakuje. Nie można się przygotować na wszystko, ale przebrniemy przez to" - mówił Niemiec.