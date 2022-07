Lisandro Martinez piłkarzem Manchesteru United

Martinez poleciał już ze swoim agentem do Manchesteru, aby poddać się testom medycznym przed podpisaniem kontraktu.

24-latek, który może również grać w pomocy, będzie trzecim zawodnikiem sprowadzonym przez nowego trenera United Erika ten Haga. Niedawno do klubu przybyli holenderski lewy obrońca Tyrell Malacia i duński pomocnik Christian Eriksen.

Reklama

Argentyńczyk był kluczową postacią Ajaksu w zeszłym sezonie. Wystąpił w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach i pomógł w zdobyciu tytułu mistrza kraju oraz awansie do finału Pucharu Holandii. Ten Hag prowadził Martineza przez trzy sezony w zespole z Amsterdamu po tym, jak zawodnik przeniósł się do Holandii z argentyńskiej drużyny Defensa y Justicia w maju 2019 roku. W tym czasie Martinez zagrał w 118 meczach holenderskiego klubu.

Premier League. Lisandro Martinez ma wzmocnić obronę

Siedmiokrotny reprezentant Argentyny ma wzmocnić defensywę United, która w zeszłym sezonie pozwoliła rywalom zdobyć w lidze aż 57 bramek. Martinez, po odejściu Paula Pogby i Nemanji Matica, z powodzeniem może występować też jako jeden ze środkowych pomocników.

Drużyna "Czerwonych Diabłów" aktualnie przebywa w Australii, gdzie rozegra kilka kontrolnych spotkań z miejscowymi zespołami.