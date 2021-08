Ligue 1 Messi trafi do Francji? Trener PSG zabrał głos

Lionel Messi nie będzie kontynuował swojej kariery w FC Barcelona. Wczoraj hiszpański klub ogłosił, że nie przedłuży umowy z gwiazdorem, a medialne doniesienia łączyły piłkarza m.in. z Manchesterem City.



Popularnych "Obywateli" prowadzi bowiem Pep Guardiola, który trenował wcześniej Messiego, podczas pracy w "Dumie Katalonii". Szkoleniowiec zdradził, czy Manchester City planuje pozyskać Argentyńczyka.





Pep Guardiola: Messi nie jest w naszych planach. Chcemy pozyskać Harry'ego Kane'a

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!



Reklama

- W tej chwili Messi nie jest w naszych planach, absolutnie nie. Ta informacja była niespodzianką dla wszystkich, także dla mnie - zdradził Guardiola podczas konferencji prasowej.



- Nie rozmawiałem ani z Messim, ani z Laportą, więc nie wiem co dokładnie się stało - dodał.



Ekipa z niebieskiej części Manchesteru jest aktywna na rynku transferowym. "Obywatele" potwierdzili wczoraj pozyskanie Jacka Grealisha za niemal 100 milionów funtów.



- Jack mógł podjąć każdą decyzję. Zdecydował się na Manchester City. To dla nas zaszczyt i mamy nadzieję, że szybko się zaaklimatyzuje.



Grealish dołączył do Manchesteru City - Zobacz więcej!



Guardiola odniósł się również do kolejnych ruchów klubu na rynku transferowym. Hiszpan przyznał, że Manchester City chciałby pozyskać Harry'ego Kane'a.



- Wszystko zależy od Tottenhamu. Harry jest niezwykłym napastnikiem. Jesteśmy nim zainteresowani, ale jeżeli Tottenham nie chce negocjować, to nie ma tematu - powiedział trener Manchesteru City.



"Obywatele" w pierwszym meczu nowego sezonu zmierzą się właśnie z Tottenhamem. Spotkanie zaplanowano na poniedziałek (15.08), o godzinie 17:30.



Pa