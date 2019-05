AFC Bournemouth sensacyjnie pokonał Tottenham 1-0 w meczu 37. kolejki Premier League. "Koguty" od 48. minuty grały w dziewiątkę.

37. kolejka Anglia - Premier League

2019-05-04 13:30 | Stadion: Vitality Stadium | Widzów: 10630 | Arbiter: C. Pawson AFC Bournemouth Tottenham Hotspur Londyn 1 0 DO PRZERWY 0-0 N. Aké 90'



Broniący trzeciej pozycji w Premier League Tottenham chciał wygrać jak najmniejszym nakładem sił, w kontekście rewanżu w półfinale Ligi Mistrzów z Ajaksem, ale mu się to nie udało. Londyńczycy musieli się napracować w pocie czoła do końca meczu, a i tak przegrali.

Menedżer Bournemouth Eddie Howe postanowił posadzić na ławce Artura Boruca, by między słupki wstawić młodego Irlandczyka Marka Traversa. 19-latek mógł na początku zapłacić frycowe za swój brak doświadczenia. Wyszedł daleko przed pole karne, gdy Lucas Moura zdecydował się na strzał z własnej połowy i zabrakło kilku centymetrów, by piłka wpadła do bramki, lecz minęła słupek. Travers był za daleko, by jej sięgnąć i mógł tylko patrzyć bezradnie na lot piłki.

Gospodarze od 48. minuty grali z przewagą i to dwóch zawodników. Najpierw, tuż przed przerwą, z boiska wyleciał Heung-Min Son, który po faulu Ryana Frasera nie wytrzymał nerwowo i powalił go na murawę. Trzy minuty po przerwie do szatni musiał się udać ledwie wprowadzony Juan Foyth, który wślizgiem zaatakował okolice... kolan Jacka Simpsona.

Grać w jedenastu na dziewięciu jest znacznie łatwiej, ale gospodarze atakowali niemrawo i nie byli w stanie stwarzać klarownych sytuacji.

W 73. min Jordon Ibe z 18 m przymierzył w prawy róg, ale Hugo Lloris wypiąstkował piłkę. Sześć minut później z dziesięciu metrów główkował Lys Mousset, ale w sam środek bramki i Lloris pewnie złapał futbolówkę.



Gdy rozpoczął się doliczony czas gry Nathan Ake strzelił zwycięskiego gola głową po dośrodkowaniu Ryana Frasera z rzutu rożnego.



12 maja zespół Tottenhamu Londyn rozegra kolejny mecz u siebie. Jego

przeciwnikiem będzie Everton Football Club. Tego samego dnia Crystal

Palace FC będzie rywalem drużyny ”The Cherries” w meczu, który odbędzie

się w Londynie.



MB



1 0 AFC Bournemouth Tottenham Londyn Lloris Alderweireld Rose Sánchez Mina Trippier Moura Alli Dier Eriksen Sissoko Son Travers Aké Clyne Cook Simpson Smith Fraser Ibe Lerma Solís Wilson King SKŁADY AFC Bournemouth Tottenham Londyn Mark Travers Hugo Lloris 90′ 90′ Nathan Aké 23′ 23′ 46′ 46′ Toby Alderweireld Nathaniel Clyne Danny Rose Steve Cook Davinson Sánchez Mina Jack Simpson Kieran Trippier Adam Smith Lucas Moura Ryan Fraser 90′ 90′ Dele Alli 76′ 76′ Jordon Ibe 11′ 11′ 46′ 46′ Eric Dier 90′ 90′ Jefferson Andrés Lerma Solís Christian Eriksen Callum Wilson 40′ 40′ 82′ 82′ Moussa Sissoko Joshua King 43′ 43′ Heung-min Son REZERWOWI Artur Boruc Paulo Dino Gazzaniga Chris Mepham 82′ 82′ Ben Davies Emerson Hyndman 46′ 46′ 48′ 48′ Juan Marcos Foyth Nnamdi Ofoborh Oliver Skipp Kyle Taylor 46′ 46′ 90′ 90′ Victor Wanyama 76′ 76′ Lys Mousset Vincent Janssen Sam Surridge Fernando Llorente