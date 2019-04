Liverpool wywiązał się z roli faworyta i rozbili Huddersfield 5-0 na otwarcie 36. kolejki Premier League. Pierwszą bramkę dla ekipy Juergena Kloppa zdobył Naby Keita już w 15. sekundzie. "The Reds" objęli prowadzenie w tabeli.

Zdjęcie As Liverpoolu Mohamed Salah (z prawej) i gracz Huddersfield Erik Durm /PAP/EPA

Liverpool ma 91 punktów po 36 spotkaniach, ale Manchester City, który ma dwa "oczka" mniej, swój mecz rozegra w niedzielę (na wyjeździe z Burnley; godz. 15.05).



Liverpool był murowanym faworytem starcia ze zdegradowanym już rywalem, ale chyba nawet najwięksi optymiści spośród fanów "The Reds" nie sądzili, że ich zespół obejmie prowadzenie już w 15. sekundzie. Obrońca gości Jon Gorenc Stanković nie dostrzegł przy wyprowadzaniu piłki, że za jego plecami czai się Naby Keita. Pomocnik gospodarzy tak zablokował podanie rywala, że piłka trafiła do Mohameda Salaha, który błyskawicznie odegrał ją do Keity, a ten wykorzystał okazję.

Liverpool uspokoił grę, ale gdy tylko przyspieszył, fani nie musieli długo czekać na kolejnego gola. W 23. minucie Virgil van Dijk szarpnął z piłką środkiem boiska, odegrał na lewe skrzydło do niepilnowanego Andrew Robertsona, a ten idealnie dośrodkował na szósty metr, gdzie nikt nie atakował Sadio Mane i Senegalczyk uderzył głową nie do obrony.

Faworyci schodzili na przerwę z trzybramkową zaliczką, bo w doliczonym czasie pierwszej połowy Trent Alexander-Arnold zagrał prostopadłą piłkę w pole karne, a Salah wygrał pojedynek biegowy z obrońcą i zdążył kopnąć piłkę do siatki nad wybiegającym bramkarzem.

Goście oddali pierwszy celny strzał dopiero w 56. minucie. Przymierzył Juninho Bacuna, ale Alisson Becker odbił piłkę.



Dziesięć minut później przyjezdnym udało się wybić piłkę z pola karnego, ale Jordan Henderson posłał kapitalne krzyżowe podanie tuż przed narożnik pola bramkowego, a Mane znów skutecznie główkował i było już 4-0.



Mane dzięki temu trafieniu doścignął Salaha w klasyfikacji najlepszych strzelców Premier League, ale Egipcjanin odzyskał pozycję samodzielnego lidera (21 bramek) dzięki golowi zdobytemu w 83. minucie. Drugą asystę zaliczył Henderson.



To był setny mecz Salaha w barwach Liverpoolu i już 69. bramka. Takiego wyniku nie osiągnął wcześniej żaden z piłkarzy "The Reds".

4 maja ”The Reds” powalczą o kolejne punkty w Newcastle

upon Tynym. Rywalem będzie Newcastle United. Natomiast 5 maja Manchester

United zagra z drużyną Huddersfield Town na jej terenie.

MZ



36. kolejka Anglia - Premier League

2019-04-26 21:00 | Stadion: Anfield | Widzów: 53249 | Arbiter: K. Friend Liverpool FC Huddersfield Town FC 5 0 DO PRZERWY 3-0 N. Keïta 1' S. Mané 23',66' Mohamed Salah 45',83'

5 0 Liverpool FC Huddersfield Town FC Alisson Alexander-Arnold Lovren Robertson van Dijk Henderson Keïta Wijnaldum Salah 2 Sturridge Mané 2 Lössl Durm Gorenc Stankovič Kongolo Schindler Smith Bacuna Hogg Mounié Ahearne-Grant Mbenza SKŁADY Liverpool FC Huddersfield Town FC Alisson Becker Jonas Lössl 88′ 88′ Trent Alexander-Arnold Eric Durm Dejan Lovren 81′ 81′ Jon Gorenc Stankovič Andrew Robertson Terence Kongolo Virgil van Dijk Christopher Schindler Jordan Henderson Tom Smith 1′ 1′ Naby Deco Keita Juninho Bacuna 73′ 73′ Georginio Wijnaldum Jonathan Hogg 45′, 83′ 45′, 83′ Mohamed Salah 65′ 65′ Steve Mounié 73′ 73′ Daniel Sturridge Karlan Ahearne-Grant 23′, 66′ 23′, 66′ Sadio Mané 87′ 87′ Isaac Mbenza REZERWOWI Simon Mignolet Joel Coleman 88′ 88′ Joe Gomez Mathias Jorgensen Joel Matip 65′ 65′ Chris Loewe James Milner Matty Daly 73′ 73′ Alex Oxlade-Chamberlain 81′ 81′ Alex Pritchard Divock Origi Adama Diakhaby 73′ 73′ Xherdan Shaqiri 87′ 87′ Elias Kachunga