Liczą, że to on zbawi Manchester United. Klub ogłosił nowego trenera

Manchester United w ostatnich dniach zwolnił Erika ten Haga ze stanowiska trenera pierwszej drużyny. Teraz 20-krotny mistrz Anglii poinformował, że następcą Holendra będzie Ruben Amorim. Portugalczyk ostatnie sezony spędził z lizbońskim Sportingu i poprowadził ten klub do największych sukcesów sportowych od 2002 roku. Na Old Trafford wierzą, że to właśnie on zbawi drużynę "Czerwonych Diabłów".