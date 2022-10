Lewandowski jednak straci rywala? Szejkowie chcą ściągnąć napastnika "Barcy"!

Paweł Czechowski Premier League

Choć włodarze FC Barcelona mają mocno cenić Memphisa Depay'a i jego podejście do gry dla ekipy z Camp Nou, choć podobno rozmawiają już z Holendrem na temat nowej umowy, to... Istnieją przesłanki wskazujące na to, że do przedłużenia umowy z Holendrem może jednak nie dojść. Do walki o gracza ma bowiem niebawem wejść na poważnie zespół Newcastle United, od niedawna zarządzany przez konsorcjum, na czele którego stoją Saudyjczycy. Tym samym kwestia potężnych wymagań finansowych futbolisty raczej nie będzie mieć znaczenia...

Zdjęcie Memphis Depay, rywal Roberta Lewandowskiego w ataku FC Barcelona, znalazł się na celowniku Newcastle United / Joan Monfort/Associated Press/East News / East News