Leicester City pokonało 2-0 Southampton FC w meczu 19. kolejki Premier League. Cały mecz w drużynie gości rozegrał Jan Bednarek.

W wyjściowym składzie Southampton tradycyjnie znalazł się Jan Bednarek. "Święci" w trwającym sezonie spisują się nadspodziewanie dobrze i mieli nadzieję, że uda im skasować dziś ważne punkty. Ich rywal, Leicester wciąż jest jednak poważnym kandydatem do mistrzostwa Anglii.



Jeszcze przed przerwą Leicester na prowadzenie wyprowadził James Maddison. Reprezentant Anglii z ostrego kąta uderzył piekielnie mocno i trafił idealnie pod poprzeczkę. Bramkarz nie miał za wiele do powiedzenia przy tak mocnym uderzeniu.



Piłkarz "Lisów" w humorystyczny sposób celebrował swoją bramkę - z zachowaniem odległości "podał" rękę kilku kolegom i przybił kilka piątek z zachowaniem dystansu społecznego.



Leicester mogło wygrać wyżej, ale swojego dnia nie miał Jamie Vardy, marnując kilka dogodnych sytuacji. W jednej z akcji podbramkowych piękną interwencją obronną błysnął Jan Bednarek.



Dopiero w doliczonym czasie gry drugą bramkę dla gospodarzy zdobył Harvey Barnes.



"Lisy" dzięki wygranej awansowały na drugie miejsce w tabeli, choć mają rozegrane spotkanie więcej od Manchesteru United i Liverpoolu. Do "Czerwonych Diabłów" tracą punkt.



Southampton zajmuje ósme miejsce w tabeli, zostało dziś dogonione przez Chelsea FC oraz West Ham United.



