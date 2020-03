Leicester City chciałoby pozyskać Philippe'a Coutinho w letnim oknie transferowym. Brazylijczyk jest piłkarzem FC Barcelona.

Pomocnik obecnie jest na wypożyczeniu w Bayernie Monachium, ale mistrz Niemiec raczej go nie wykupi za 120 milionów euro.

"Lisy" też nie myślą o transferze definitywnym, tylko chciałyby wypożyczyć piłkarza. Muszą jednak liczyć się z konkurencją ze strony innych angielskich klubów - Manchesteru United i Chelsea.



Coutinho grał już na Wyspach. W latach 2013-18 występował w Liverpoolu. "The Reds" sprzedali go za 145 milionów euro, ale Brazylijczyk nie spełnił pokładanych w nim nadziei w stolicy Katalonii. W sierpniu 2019 roku został wypożyczony do Bayernu. W Monachium rozegrał do tej pory 32 mecze we wszystkich rozgrywkach, strzelając dziewięć goli i notując osiem asyst.

