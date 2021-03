Po zaciętym spotkaniu Leicester City pokonał Manchester United 3-1 w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Gospodarze dzięki wygranej wywalczyli awans do kolejnej fazy, gdzie zmierzą się z Southampton.

Piłkarze Manchesteru United znajdują się ostatnio w znakomitej formie. "Czerwone Diabły" nie zaznały smaku porażki w 15 minionych spotkaniach z rzędu, a ostatnio udało im się również wygrać w derbowym starciu z Manchesterem City i wyeliminować AC Milan z rozgrywek Ligi Europy.



Leicester miesza natomiast wyniki i w ostatnich czterech spotkaniach gracze drużyny zanotowali dwie wygrane, remis oraz porażkę. Gospodarze dzisiejszego starcia przegrali również cztery z pięciu ostatnich spotkań rozegranych przeciwko United.



Pomimo tego to jednak oni jako pierwsi ruszyli do ataku i w 17. minucie Jamie Vardy oddał strzał po zamieszaniu w polu karnym Manchestery United, jednak dobrą interwencją popisał się Dean Henderson.

Angielski bramkarz był jednak bezradny kilka minut później. Harry Maguire zagrał do Freda, który stracił jednak orientację i momentalnie podał do bramkarza, lecz na tyle lekko, że piłkę przejął Kelechi Iheanacho i dopełnił formalności.





Gospodarze nie zdołali potwierdzić swojej przewagi i coraz więcej miejsca na boisku zyskiwali gracze Manchesteru United.

Ich starania w końcu opłaciły się i w 38. minucie doprowadzili do wyrównania. Paul Pogba świetnym dryblingiem zmylił Wesley'a Fofanę w bocznej strefie boiska i zagrał w pole karne. Piłkę przepuścił jeszcze Donny van de Beek, a do siatki wpakował ją Mason Greenwood. 19-latka nie zdołał pokryć Timothy Castagne.



Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla gospodarzy. Po składnej akcji popularnych "Lisów" Youri Tielemans popędził w stronę bramki Manchesteru United i oddał strzał, a sunąca po murawie piłka, wpadła do bramki.

Kuriozalny błąd Manchesteru przekreślił szansę "Czerwonych Diabłów" na awans? Leicester w półfinale Pucharu Anglii

"Czerwone Diabły" przyjęły cios, lecz nie zamierzały dać się zepchnąć do defensywy i błyskawicznie ruszyli do ataku. Greenwood wpadł w pole karne i zagrał wzdłuż linii bramkowej, jednak żaden z jego klubowych kolegów nie zdołał trącić piłki.



Zaangażowanie Manchesteru United nie wystarczyło, a bardzo skuteczni byli dziś gracze Leicester City. W 78. minucie Iheanacho wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i głową umieścił piłkę w siatce.

Tuż przed końcem spotkania bardzo groźny strzał z rzutu wolnego oddał Bruno Fernandes. Piłka zmierzała w okienko bramki, lecz świetną interwencją zatrzymał ją Kasper Schmeichel.



Anglia - Puchar Anglii

2021-03-21 18:00 | Stadion: King Power Stadium | Arbiter: Craig Pawson Leicester City Manchester United 3 1 DO PRZERWY 1-1 K. Iheanacho 24',78' Y. Tielemans 52' M. Greenwood 38'

3 1 Leicester City Manchester United Schmeichel Fofana Söyüncü Evans Albrighton Tielemans Castagne Ndidi Pérez Iheanacho 2 Vardy Henderson Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Telles Fred Greenwood Pogba Matić van de Beek Martial SKŁADY Leicester City Manchester United Kasper Schmeichel Dean Henderson Wesley Fofana Aaron Wan-Bissaka Caglar Soyuncu Victor Lindeloef 76′ 76′ Jonathan Grant Evans 30′ 30′ Harry Maguire 69′ 69′ Marc Albrighton 64′ 64′ Alex Nicolao Telles 52′ 52′ Youri Tielemans 84′ 84′ Frederico Rodrigues Santos Timothy Castagne 38′ 38′ Mason Greenwood Onyinye Wilfred Ndidi 64′ 64′ Paul Pogba 73′ 73′ Ayoze Pérez Gutiérrez 64′ 64′ Nemanja Matić 24′, 78′ 24′, 78′ Kelechi Promise Iheanacho 64′ 64′ Donny van de Beek 83′ 83′ Jamie Vardy Anthony Martial REZERWOWI Danny Ward David de Gea Daniel Amartey 64′ 64′ Luke Shaw Vontae Daley-Campbell Axel Tuanzebe Christian Fuchs Brandon Williams Luke Thomas 64′ 64′ Bruno Miguel Borges Fernandes 83′ 83′ Hamza Choudhury Daniel James Thakgalo Khanya Leshabela 64′ 64′ 72′ 72′ Scott McTominay Nampalys Mendy 64′ 64′ Edinson Cavani 73′ 73′ Dennis Praet 84′ 84′ Amad Diallo Traoré

STATYSTYKI Leicester City Manchester United 3 1 Posiadanie piłki 48,1% 51,9% Strzały 11 11 Strzały na bramkę 8 6 Rzuty rożne 2 7 Faule 14 8