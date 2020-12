Świąteczna kolejka Premier League rozpoczęła się od prawdziwego hitu! W meczu na szczycie, druga w tabeli ekipa Leicester City zremisowała 2-2 z trzecim Manchesterem United.

Już w drugiej minucie przyspała na moment defensywa gospodarzy, co mógł wykorzystać Marcus Rashford. Piłka po jego strzale głową przeleciała jednak nad poprzeczką.

Pięć minut później zagotowało się w "szesnastce" Manchesteru. Luke Shaw podał do Davida De Gei, który miał ogromne problemy z opanowaniem futbolówki. Wykorzystali to piłkarze Leicester, przejmując piłkę, lecz nie zdołali w pełni skorzystać z tego prezentu i hiszpański bramkarz mógł odetchnąć z ulgą.

W 23. minucie padł pierwszy gol. Po dobrze rozegranym wrzucie z autu Daniel James biegł z piłką wzdłuż pola karnego "Lisów". Gdy zbliżyło się do niego kilku rywali, podał do Bruna Fernandesa, który wślizgiem zagrał w pole karne do Marcusa Rashforda. Ten stanął oko w oko z bramkarzem i pewnym strzałem dopełnił formalności.



Piłkarze Leicester nie zamierzali się jednak poddawać i mimo wyraźnej przewagi rywali zdołali szybko i skutecznie odpowiedzieć. Sprawy wziął w swoje ręce Harvey Barnes, który w 31. minucie huknął sprzed pola karnego. Piłka przeleciała obok bezradnego De Gei i zatrzepotała w siatce. Wynik 1-1 utrzymał się już do przerwy.



Po przerwie doszło do kuriozalnej sytuacji. Fred chciał wycofać górą piłkę we własne pole karne. Trafił jednak w rękę Erica Bailly'ego, który przy pomocy palca wskazującego instruował pozostałych partnerów z defensywy. Ekipa Leicester otrzymała rzut wolny. Do piłki doszedł James Maddison, który trafił w mur.'



Kilka minut później w świetnej okazji znalazł się Rashford, który wpadł w pole karne i trafił prosto w bramkarza. Po chwili Kasper Schmeichel był już bezradny - Anthony Martial stanął z nim oko w oko i umieścił piłkę w siatce. Sędzia odgwizdał jednak spalonego.

Gol Bruno Fernandesa był już prawidłowy. W 79. minucie Edinson Cavani prostopadle dograł do Portugalczyka, a ten z łatwością umieścił piłkę w siatce.



"Czerwone Diabły" prowadzeniem cieszyły się tylko przez sześć minut. Wtedy bowiem gospodarze ponownie wyrównali. Po dograniu Ayoze Pereza z prawej strony, do siatki trafił Jamie Vardy.

W doliczonym czasie sam Perez był blisko strzelenia gola. Po strzale Youriego Tielemansa dobrze znalazł się w polu karnym i zmienił tor lotu piłki. Futbolówka jednak minimalnie minęła bramkę i mecz zakończył się remisem.



Leicester City - Manchester United 2-2 (1-1)

Bramki: 0-1 Rashford (23.), 1-1 Barnes (31.), 1-2 Fernandes (79.), 2-2 Vardy (85.)



15. kolejka Anglia - Premier League

2020-12-26 13:30 | Stadion: King Power Stadium | Arbiter: Mike Dean Leicester City Manchester United 2 2 DO PRZERWY 1-1 H. Barnes 31' J. Vardy 85' M. Rashford 23' Bruno Fernandes 79'

2 2 Leicester City Manchester United Schmeichel Justin Fofana Evans Castagne Ndidi Albrighton Barnes Tielemans Maddison Vardy de Gea Lindelöf Bailly Maguire Shaw McTominay James Rashford Fred Fernandes Martial SKŁADY Leicester City Manchester United Kasper Schmeichel David de Gea James Justin 66′ 66′ Victor Lindeloef Wesley Fofana Eric Bertrand Bailly Jonathan Grant Evans Harry Maguire Timothy Castagne Luke Shaw 89′ 89′ Onyinye Wilfred Ndidi Scott McTominay 81′ 81′ Marc Albrighton 54′ 54′ Daniel James 31′ 31′ Harvey Lewis Barnes 23′ 23′ Marcus Rashford Youri Tielemans Frederico Rodrigues Santos 54′ 54′ James Maddison 79′ 79′ 45′ 45′ Bruno Miguel Borges Fernandes 85′ 85′ Jamie Vardy 75′ 75′ Anthony Martial REZERWOWI Danny Ward Dean Henderson Daniel Amartey Alex Nicolao Telles Christian Fuchs 66′ 66′ Axel Tuanzebe Luke Thomas Jesse Lingard Hamza Choudhury Nemanja Matić Nampalys Mendy 54′ 54′ Paul Pogba Dennis Praet Donny van de Beek Kelechi Promise Iheanacho 75′ 75′ Edinson Cavani 81′ 81′ Ayoze Pérez Gutiérrez Mason Greenwood

Premier League - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy

Zdjęcie Marcus Rashford (z lewej) i Wilfred Ndidi / GLYN KIRK / POOL / PAP/EPA

